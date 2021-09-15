محافظ الإسكندرية يقود حملة لرفع الإشغالات بالحضرة الجديدة

أمر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رئيس حي وسط، بإزالة ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشارع «الزهور»، في منطقة الحضرة الجديدة بنطاق الحي، مشدداً على تشميع المحال المخالفة، وتوقيع غرامات فورية عليهم، وذلك على هامش جولته بمنطقة الحضرة الجديدة، من أجل عمليات تطوير العشوائيات كونها إحدى المناطق التي تتجه إليها يد التطوير في عروس البحر الأبيض المتوسط.

تكليف مدير المتابعة بالتواجد اليومي بشارع الزهور

ولم يكتف محافظ الإسكندرية بهذا فحسب، بل كلف مدير عام المتابعة بالمحافظة بالتواجد اليومي، والتأكد من عدم وجود أي إشغالات أو تعديات بشارع الزهور، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمحاسبة أي مقصر.

تطوير منطقة الحضرة الجديدة بتكلفة 148 مليون جنيه

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ أعمال تطوير منطقة الحضرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حيث يجري تنفيذ أعمال تطوير المنطقة بتكلفة 148 مليون جنيه، في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

منطقة الحضرة الجديدة تعاني منذ زمن

وقابل سكان منطقة الحضرة الجديدة تلك التعليمات بفرحة كبرى، كونها منطقة تعاني من التهميش والاهمال منذ زمن، بينما بدأت الدولة تنظر إليها لتنضم ضمن عمليات تطوير العشوائيات بالإضافة إلى محور المحمودية، الذي يطل عليها وساهم من رفع قيمة المنطقة.

جاء ذلك بحضور رجب النقيدي، رئيس حي وسط الإسكندرية، وهدى أبو كليلة، مدير عام المتابعة بالمحافظة، وأمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل، والدكتورة مرفت أحمد، رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.