كل ما تريد معرفته عن آلية تخصيص مقابر سوهاج الجديدة

عدد من المقابر، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من حين لآخر، للمسلمين بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد من المدن الجديدة، بنظام سداد وشروط معينة.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، فتح باب الحجز لعدد 905 قطع أراض مقابر مسلمين بمساحة (40م2) للمقبرة، بنظام حق الانتفاع بمدينة سوهاج الجديدة، على أن تقدم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة، طبقا للوارد بكراسة الشروط، خلال الفترة من يوم الأحد 5/9/2021 حتى يوم 3/10/2021، بمقر جهاز مدينة سوهاج الجديدة في مواعيد العمل الرسمية.

ووفقا لهيئة المجتمعات العمرانية، في حال عدم سداد القيمة المالية المقررة خلال شهرين من تاريخ الاستلام، يعتبر حق الانتفاع لاغيًا من تلقاء ذاته، وتطبق قواعد إلغاء تخصيص أرض المقبرة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، ولا تسترد المصاريف الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، شروط حجز مقبرة ضمن الطرح، وآلية تخصيص المقابر المطروحة بمدينة سوهاج الجديدة.

آلية تخصيص مقابر المسلمين بمدينة سوهاج الجديدة

ستخصص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، كما سيجرى الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذلك موعد تسليم المقابر للفائزين بها.

نظام سداد مقابر المسلمين بمدينة سوهاج الجديدة

- سيسدد مبلغ 10 آلاف جنيه «دفعة حجز»، وذلك مع استمارة الحجز وقت التقديم.

- سداد باقي القيمة قبل الاستلام .

- سداد مبلغ 5 آلاف جنيه كوديعة للصرف من عائدها على أعمال الصيانة والحراسة.

- سداد 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن المقبرة.

شروط حجز مقابر المسلمين بمدينة سوهاج الجديدة

- يشترط أن يكون المتقدم لحجز المقبرة شخصا طبيعيا «مصري الجنسية»، وليس شخصا معنويا «شركة أو مؤسسة».

- يشترط أن يكون المتقدم لحجز المقبرة من قاطني المدينة.

- ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة «مبنى أو أرض» للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته «الزوج - الزوجة الأولاد القصر»، طبقا للوارد بكراسة الشروط.

- لا يحق للأسرة الواحدة «الزوج - الزوجة الأولاد القصر»، التقدم لحجز أكثر من مقبرة.