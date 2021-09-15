رئيس الطائفة الإنجيلية من المنيا: «نعيش حرية دينية كاملة»

افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم الأربعاء، كنيسة قرية «الكوم الأخضر»، التابعة لمركز مغاغة، في محافظة المنيا، بعد تجديدها بالكامل، ويرجع تاريخ تأسيس الكنيسة إلى عام 1889، وتُعد واحدة من أقدم الكنائس الإنجيلية بالمحافظة.

حضر الافتتاح القس كمال رشدي، رئيس «سنودس النيل الإنجيلي» المجمع الأعلي للكنيسة الإنجيلية بمصر، وعدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، والقيادات الدينية والشعبية بمحافظة المنيا.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية إن تجديد كنيسة الكوم الأخضر، بعد مرور 130 عاما علي إنشائها، يعد نموذجاً للعيش المشترك، الذي يجب دراسته، وأضاف: «نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي في عهده نتحرك في كل بقاع مصر، لافتتاح كنائس وتنصيب ورسامة قساوسه، فنحن نعيش في حرية دينية كاملة، ونشكر الدولة المصرية والقادة على هذا الإنجاز، فمن الكوم الأخضر من المنيا نرسل رسالة محبة وتقدير لبلادنا العظيمة مصر».

وقال القس كمال رشدي إن الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر لها تاريخ طويل مشرف حيث تُعد صرحاً عظيماً، ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وفر هذا المناخ من المودة والحب والسلام، وأتاح فرصة لبناء الكنائس ودور العبادة المشتركة، مضيفاً أن أرض مصر غالية، ومهد الحضارات والديانات فهي احتضنت كل الأنبياء، وفيها من العيش المشترك الذي يربط بين أبناء الوطن الواحد نموذجاً يحتذى به.

أسس الكنسية الإنجيلية بالكوم الأخضر القس «يوحنا هوج»، الذي أسس أول خدمة إنجيلية في تلك القرية، وبعد مرور أكثر من 130 عاماً على تأسيسها في عام 1889، تم إعادة افتتاحها مرة أخرى، بعد بنائها وتجديدها بالكامل على مساحة حوالي 1200 متر مربع.

ومن المقرر أن يفتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، غداً الخميس، الكنيسة الإنجيلية بقرية «الناصرية»، التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، بعد إعادة بنائها بالكامل، ورسامة عدد من الشمامسة والقساوسة من أبناء الكنيسة.