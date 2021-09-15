«البريد» يكشف عدد المستفيدين من خدمات الهيئة يوميا

قال حاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة بالبريد المصري، إن حوالي مليون مواطن يستفيد من خدمات البريد المصري يوميًا، موضحًا أن الخدمات البريدية تصل سنويا إلى 150 مليون شحنة، والحوالات الفورية تصل إلى 30 مليون حوالة سنويا، كما أن البريد المصري حصل على جودة التميز العالمية، بسبب تطبيق جميع المعايير في تقديم الخدمة ونتيجة الاستثمار في البنية التحتية، وتدريب العنصر البشري والعمل بنظام التحفيز للعاملين.

طبقنا المعايير الدولية في تقديم الخدمات عن طريق التحول الرقمي

وأضاف «الصولي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، الذي يُعرض على شاشة « دي إم سي»، أن البريد المصري قام بتطبيق المعايير الدولية في تقديم خدماته عن طريق التحول الرقمي، ولهذا قد فاز البريد المصري بجائزة اتحاد البريد العالمي «تعاونيات البريد السريع»، على تميزه في خدمة عملاء البريد السريع على المستوى الدولي، بعد تطبيق أعلى معايير الجودة وضبط فترات الاستعلام والتسليم.

الفوز بالجائزة يؤكد ريادة مصر في تقديم الخدمات البريدية المختلفة

وأشار رئيس قطاع الجودة بالبريد المصري، إلى أن فوز البريد المصري بهذه الجائزة يمثل تجسيدًا واضحًا للدور الدولي الذي قام به البريد خلال الفترة الماضية، كما يؤكد ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة، كما أن هيئة البريد تتيح استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد أو الوفاة والقيد العائلي بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية.