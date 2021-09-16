«حامل ثلاثي».. ميزة جديدة من آيفون 13 برو للتصوير الليلي

قال موقع «the sun» البريطاني، إن شركة أبل «APPLE» ابتكرت ميزة «وضع الفضاء» على هواتفها الجديدة، لالتقاط صور أفضل للسماء الليلية على هاتف iPhone 13 Pro التي أعلنت عنه أمس.

وأضاف الموقع أنه تم الكشف عن الهاتف الذكي الجديد الليلة الماضية بمعالج أسرع وكاميرا محسنة ومضاعفة التخزين، ولكن لم يتم ذكر أحد التحسينات الهادئة إلا لفترة وجيزة خلال حدث «Apple».

وقامت «Apple» بالفعل بتحسين التصوير الفلكي على iPhone 13 Pro بعدد من الحيل، فكل ما تحتاجه هو حامل ثلاثي القوائم للهواتف الذكية، والذي يمكن شراؤه بثمن بخس من أمازون.

ويعمل هذا على تثبيت iPhone، ويسمح له بالتقاط لقطات ذات تعريض ضوئي أطول، وهذه الإمكانية موجودة بالفعل في iPhone ، لكنها الآن أفضل مع iPhone 13 Pro.

التقاط الصور دون إضاءة

ويتيح الوضع الليلي للمستخدم التقاط الصور في الظلام دون استخدام الفلاش من خلال وجود ذكاء اصطناعي يضيء لقطاتك تلقائيًا، ويمكنه أيضًا إضافة لمسة من الضوء إلى اللقطات التي التقطتها بالفعل، ما يتيح الرؤية في الظلام بفاعلية.

وتقول «Apple» إن هذه الميزة تعمل تلقائيًا عندما يستشعر الهاتف ظروف الإضاءة الخافتة، وعندما تقوم بتنشيط حامل ثلاثي القوائم، يمكنك التقاط لقطات تعرض طويلة للسماء ليلاً تلتقط صورًا أكثر تفصيلاً.

وقامت «Apple» ببناء مستشعرات أكبر في «iPhone 13 Pro» يمكنها التقاط المزيد من الضوء، ما يعزز التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة، ولكن وضع الحامل ثلاثي القوائم قد يغير أيضًا بشكل طفيف، وأخذ النظام في السابق 10 تعريضات ضوئية مدتها ثلاث ثوانٍ خلال فترة 30 ثانية لإنشاء صورة.