قبول دفعة جديدة بمدرسة بولاق الدكرور الثانوية الفنية لمياه الشرب

أعلنت مدرسة بولاق الدكرور الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، قبول دفعة جديدة من الطلاب البنين فقط للعام الدراسي الجديد 2021-2022، بحد أدنى 265 درجة، مشددة على الطلاب بضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.

شروط التقديم

وترصد «الوطن» في السطور التالية شروط التقديم بحسب ما أعلنته المدرسة في بيان لها:

- تقبل المدرسة الطلاب المصريين الحاصلين على الإعدادية العامة «بنين فقط» عام 2021 بحد أدنى 265 درجة ولا تقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية الأزهرية والمهنية ومدارس الدمج وغيرها.

- قبول الطلاب الأعلى مجموعاً من محافظات «الجيزة - القاهرة - القليوبية» حسب تنسيق كل محافظة على حدة، وحسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة مع شرط اجتياز اختبار القدرات «التحريري» والمقابلات الشخصية.

- تقديم المستندات المطلوبة في مقر مركز خدمة العاملين بمحطة مياه إمبابة - كورنيش النيل أمام وحدة تراخيص مرور جزيرة محمد بالوراق اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 سبتمبر الجاري حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً، ولن يتم قبول أي طلبات بعد الموعد المحدد.

- يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات التحريري والمقابلات الشخصية الأعلى مجموعاً على موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة www.gcww.com.eg، وذلك يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر الجاري.

- يجرى اختبار القدرات لجميع طلاب المحافظات المرشحين يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبرالجاري، بمركز تدریب زنين بمحطة معالجة صرف صحي زنين ببولاق الدكرور من الساعة التاسعة صباحاً .

تجرى اختبارات القدرات «التحريري» في مواد الفصل الدراسي الثاني الصف الثالث الإعدادي «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم - الدراسات الاجتماعية»، وتجرى المقابات الشخصية للطلبة في يوم الثلاثاء 28 سبتمبر الجاري لطلاب محافظات القاهرة والقليوبية، ويوم الأربعاء 29 من نفس الشهر لطلاب محافظة الجيزة.

- في حال القبول بالمدرسة يتم سداد الرسوم المدرسية المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى مبلغ 1200 جنيه «قيمة الزي المدرسي والخامات» والقسط الذي يحدده مجلس إدارة المدرسة من تكلفة التابلت.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وعلى الطلاب استيفاء المستندات المطلوبة للتقديم، كالتالي:

- صورة شهادة الإعدادية «الوجهين»، مع ضرورة وجود الشهادة الأصلية للمطابقة أو بيان نجاح.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- صورة شخصية حديثة 6x4 سم.

-صورة شهادة الميلاد.