حظك اليوم برج الأسد الجمعة 17-9-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:18 ص | الجمعة 17 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الأسد
يتميز مولود برج الأسد بفرض سيطرته على الأشخاص المحيطين به، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج مهنيا
القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك ولعلاقتك بمن حولك ولا تتسرع في حركتك وأقوالك.
حظك اليوم برج الأسد عاطفيا
ينصحك الفلك بألا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.
من أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة كارول سماحة ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.