«الجندي» مهاجما محمد هداية: ينشر الضلال ويحرف الدين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو مجلس الشؤون الإسلامية، إن النبي محمد كان يسخر من ضيق الأفق والمتفقهين، فسخر من ابن حاتم الطائي عندما مسك خيط أبيض وخيط أسود، ووقف طول الليل ليتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقال له النبي إنك عريض القفا، لافتا إلى أن الله قال إن الله يستهزأ بالكفار ويمدهم في طغيانهم، مضيفًا أن الله قال في القرآن الكريم في قصة سيدنا نوح: « وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ».

«الجندي»: هناك أشخاص لا يمكن الرد عليهم إلا بلهجة السخرية

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC» اليوم الخميس، أن بعض الأشخاص لا يمكن الرد عليهم إلا بلهجة السخرية فالله سبحانه وتعالى قال للشخص الذي يجرى تعذيبه في جهنم «ذق إنك أنت العزيز الكريم»، لافتا إلى أن الأشخاص الذين لا يصدقون رحلة الإسراء والمعراج هذا أمر يخصهم، ولكن لا يجب أن يشيع الفاحشة بين الناس، مبينا أنه يتساءل عن سر تحول تاركي السنة والشرع إلى دعاة والتهكم على السنة.

خالد الجندي: الشيخ محمد هداية ينشر الضلال ويحرف الدين

وأشار عضو مجلس الشؤون الإسلامية، إلى أن محمد هداية ينشر الضلال ويحرف الدين، ومن ساعده في نشر هذا المجتمع يعبث في عقائد المسلمين، مبينًا أن نشر الضلال أمر خطير، منوها بأن «هداية» يوضح أن المسلمين يجب أن يصلوا 3 صلوات فقط وليس خمس صلوات.

مستطردا: «هنعمل حلقة الأسبوع الجاي من البرنامج نرد فيها على الشبهات محدش يقول علماء الأزهر فين ولا مستخبيين، واللي بيكلمونا دول عايزين نعرف بيكلموا عن الإسلام باسم مين، واللي بينكر سنتك بينكر ملتك واللي بينكر الرواة بيحرف القرآن، خدوا بالكم يامسلمين ده فخ يخليك تتطاول عن الرواة عشان الرواة، هم ناقلين القرآن وإحنا مش بنقدس البخاري، وننتقد ما يمكنه انتقاده، ومش أي حد ينتقد وده مش احتكار ولكن الأزهر متخصصين، وربنا قال إسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون».