بينها دبي وأمستردام.. مهندس مصري شارك في تخطيط 25 مدينة ذكية

قال المهندس حازم جلال، الشريك المسؤول عالميًا عن قطاع المدن في شركة PWC، إنه يجيد 5 لغات، فهناك لغات تعلمها منذ الدارسة، مثل العربية والإنجليزية والفرنسية، ثم بعدما عاش عدة سنوات في الولايات المتحدة، كما عمل في البرازيل 7 سنوات، وبالتالي تعلم البرتغالية، خاصة أن زوجته من البرازيل، ثم تعلم الإسبانية أيضًا، «العربي والإنجليزي أساسي، لكن التلات لغات التانيين لهم أصول لاتينية وبالتالي هناك شبه كبير بينهم».

وأضاف «جلال»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أنَّه شارك في تخطيط 26 مدينة ذكية على مستوى العالم، حيث إن كل مدينة له خصائصها وطبيعتها، فهناك مدن موجودة وتعمل، مثل القاهرة أو أمستردام أو طوكيو، وهناك مدن أخرى حديثة تحت التأسيس مثل العاصمة الإدارية الجديدة أو مدن بالصين أو عاصمة كازاخستان «نورسلطان».

شارك في تطوير مدينة أمستردام الهولندية

وأشار إلى أنه شارك في تطوير مدينة أمستردام الهولندية، حيث أجرت الشركة دراسة بالمشاركة مع عمدة المدينة، وتم معرفة الاقتصاديات المختلفة بالمدينة، وكيف تكون بها منافسة في بعض القطاعات المختلفة، فأجريت دراسة تحليلية مع كثير من المدن الأخرى، وبحث إمكانية تطبيق أمستردام هذه الدراسات في التنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في تطوير المدينة، فنجد أن الحكومة تعمل مع المنظومة بأكملها مع القطاع الخاص والمؤسسات والشركات الكبرى، وبعد هذه الدراسة، تم إعداد تقرير واعتماد الاستراتيجية ومكوناتها، وأصبح ذلك أساس لتطوير القطاعات الاقتصادية بالمدينة.

شارك في تطوير مدينة سان بطرسبورج الروسية

وأوضح أنه شارك أيضًا في تطوير مدينة سان بطرسبورج الروسية، حيث بدأت علاقته بالمدينة قبل كأس العالم، لتطوير الخطة الاقتصادية للمدينة، وجزء قطاع السياحة كان هاما للغاية، وعندما نظموا كأس العالم ووجدوا أنهم بعدما قدموا تسهيلات في التأشيرات والفيز، وجدوا أنهم يستطيعون جذب سائحين أكثر من الخارج، ما أحدث ذلك نقلة في اقتصاد المدينة.

شارك في الإستراتيجية العامة لدبي 2007

وأشار إلى أنه شارك في الإستراتيجية العامة لدبي، التي تم إطلاقها في 2007، وحتى 2012، ومنذ حينها أعدت المدينة خطتين استراتيجيتن بعدها، معبرا عن اعتزازه كونه المسؤول عن قطاع البنية التحتية للمدينة بالخطة، كما أنه له الشرف في المشاركة في الاستراتيجة العام لأبوظبي.

وأضاف أن الاستراتيجية تتكون من 5 محاور رئيسية، فهناك قطاع أفقي «التطوير الحكومي والتميز»، ثم البنية التحتية، والنمو الاقتصادي، والأمن والسلامة، والتنمية المجتمعية، وبالمقارنة مع أحدث خطة استراتيجية للمدينة سنجد أنه تم إخال قطاعات جديدة مثل المدن الذكية «دايما في دبي فيه تطوير وتحسين في التفكير الاستراتيجي والتنفيذ».

المملكة العربية السعودية

وأوضح أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، أحدثت نقلة نوعية من حيث التخطيط الإستراتيجي والمشاريع العملاقة في المملكة، لافتا إلى أنه بالإضافة لعمله في الكثير من الوزارات القطاعية، مثل الاقتصاد والتخطيط والشؤون الاجتماعية، يعمل أيضًا مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان المسؤولة على تنمية المدن، وهناك ظاهرة جديدة في المملكة ألا وهي الهيئات الملكية، فكان في الماضي يوجد هيئتين في جبيل وينبع ولكن الآن يوجد هيئة في الرياض وأخرى في مكة المكرمة إضافة للعلا.