شرطة دبي تستعين بكلاب مدربة لكشف مصابي كورونا (فيديو)

أعلنت الإمارات عن تدريب 38 كلبا من الكلاب العاملة في مطاراتها، على التعرف على المصابين بفيروس كورونا بدقة تبلغ 98.2%. وتنتمي الكلاب إلى فصائل «جيرمان شيبرد، ولابرادور، وكوكر، وبوردر كولي».

وتكتشف الكلاب الفيروس عن طريق شم عينات من عرق المسافرين بعد جمعها باستخدام مسحة من الإبط. وتقوم الكلاب حاليا ما بين 30 و40 اختبارا يوميا في المطارات.

عينات من العرق تكشف الإصابة بكورونا من عدمه

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إنه تم أخذ عينات العرق وإجراء اختبارات تفاعل البوليميرات المتسلسل (بي.سي.آر) من 3290 شخصا، ومقارنة النتائج لتحديد قدرات الكلاب على كشف المرض.

وذكر الملازم أول ناصر الفلاسي، من شرطة دبي، المشرف على البرنامج في مركز التدريب «كيه-9» في إمارة دبي: «العينة هادي عبارة عن عينة من العرق نحط العينة تحت إبط المريض لمدة دقيقة لحد أقصى خمس دقايق.. يعني هي العينة جدا صغيرة وفيها ريحة المريض، وفي نفس الوقت نحط العينة هذه ونعرضها على الكلب، وندرب الكلب عليها، وإذا أعطاني إشارة على هذه المادة نعطيه مكافأة طبعا».

كلب «كولي بوردر» باللونين الأبيض والأسود يستخدم في اختبار كورونا

وتعمل المدربة في شرطة دبي، فاطمة الجسمي، مع فريق الكشف عن «كوفيد-19»، مرشدة لكلب من نوع «كولي بوردر» باللونين الأبيض والأسود، خلال التدريبات التي نجح فيها في كل الاختبارات.

وقالت المدربة الإماراتية: «الآن ضمن فريق الكشف عن كوفيد-19، بواسطة الكلب، والتدريب كان نوع من التحدي، وهو إنه يتعلم مهارة جديدة على مستوى العالم وأدرب كلبي عليها».