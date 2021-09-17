متابعة لرنا سماحة: «أنتي حامل إزاي وبتمارسي حياتك كدة».. والفنانة ترد: «متحكموش من بره»

نشرت المطربة رنا سماحة عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري، ترد من خلاله على متابعة انتقدتها، حيث كتبت تعليقا للمطربة قالت فيه «أنا عاوزة أعرف أنتي حامل ازاي وبتمارسي حياتك كده، ولا وحم ولا ترجيع ولا دوخة ولا أي حاجة، دانا أختي آما كانت حامل كانت معلقة محاليل من كتر ماهي كانت بترجع وأنتي عادي خالص نفسي أفهم ازاي».

في المقابل ردت المطربة «رنا» خلال مقطع فيديو على المتابعة قائلة «أنا أول تلت شهور من الحمل كانوا أصعب شهور الحمل، مكنتش بأقدر أقعد وضغطي واطي زيادة عن اللزوم، وأقل مجهود أتعب، وحدث إجهاض منذر في بداية الحمل».

وأضافت «أصبت مؤخرا بنزلة شعبية حادة، درجة حرارتي وصلت 40 وقعدت عشر أيام عند والدتي لأني لا أستطيع تناول كل الأدوية، أقدر من أجل البيبي، وظل الحمل غير مستقر، وبدأت أمارس حياتي من الشهر الخامس».

وتابعت «أهم حاجة لصحة الحامل الحالة النفسية، مش عايزة أقول الفترة دي بتعدي عليا ازاي حدث ولا حرج».

واختتمت «متحكموش على حياة الناس من بره، بكلمكوا وأنا حاطة فلتر لأني مش قادرة أقوم من التعب أعمل مكياج، مفيش حد حياته وردية لما تبصوا لحياة حد بصوا حياته على بعضها»

حفل رنا سماحة في ساقية الصاوي

وأحيت مؤخرا رنا سماحة، حفلًا غنائيًا، بساقية الصاوي، وظهرت لأول مرة بعد إعلان خبر حملها وانفصالها عن زوجها سامر أبو طالب.

ورفضت رنا سماحة الكشف عن حقيقة انفصالها وأسبابه في أكثر من مرة، خاصة مع انتشار تلك الأخبار بصورة كبيرة، وقالت في تصريح سابق لـ «الوطن»، إنها لن تستطيع إثبات أو نفي انفصالها خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن «البيوت لها خصوصيتها».