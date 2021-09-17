اعترافات المتهمة بقتل والدها حرقا في الهرم: «كان عاوز يعتدي عليا»

«كنت نايمة، الباب اتفتح، بصيت لقيته داخل عليا، فقمت اتعدل قالي لا خليكي نايمة، وكنت لابسة هدوم خفيفية، جيت استر نفسي قالي إقلعي أحسن».. بهذه الكلمات وبوجه غارق في الدموع، شرحت «ن. خ»، 31 عاما، تفاصيل جريمتها التي قامت فيها بقتل والدها، 55 عاما، يعمل مبلط، في شقة أسرتها بمنطقة الطوابق بالهرم، حيث اعترفت المتهمة بأنها ارتكبت الجريمة بمساعدة والدتها وأحد أقاربهم للتخلص من الجثة.

المتهمة: أبويا دخل الأوضة وأنا نايمة كان عاوز يعتدي عليا

وروت المتهمة تفاصيل الجريمة بقولها إنها كانت نائمة في غرفتها، وكان الجو حارا لذلك كانت ترتدى ملابس خفيفية، وفوجئت بدخول والدها غرفتها، وفي ذلك الوقت كانت الشقة خالية، حيث كانت والدتها في عزاء أحد الجيران، فحاولت الاعتدال في السرير لكنها طالبها بأن تبقى نائمة، ثم أغلق الباب بـ«الترباس» من الداخل، وطلب منها خلع ملابسها، فهددته بالصراخ وفضحه، لكنه لم يتراجع، «قلت له أنت أبويا تسترني متفضحنيش» لكنه لم يرد عليها، ففتحت النافذة وهددته بإلقاء نفسها منها فتراجع.

الأم أخبرت ابنتها أن والدها يستحق القتل

وتابعت المتهمة، أنها حكت لوالدتها ما حدث، فأخبرتها أنه يستحق القتل، وبالفعل انتظرتا حتى عاد الأب في وقت متأخر من الليل، ودخل للنوم وأثناء استغراقه في النوم انهالتا عليه بماسورة حديدية حتى هشمتا رأسه تماما، ثم أحضرت الأم سكينا وقامت بطعنه عدة طعنات حتى تأكدتا من مفارقته الحياة، ثم استعانتا بأحد أقاربهم وحرقوه، ثم ألقوا جثته في مقلب قمامة.

التحريات: ألقوا الجثة في مقلب عشوائي

وذكرت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، أنه تبلغ لقسم الأهرام أمن الجيزة، بالعثور على جثة مجهولة لذكر متفحمة ملقاة بأحد المقالب العشوائية بطريق المنشية بجوار الطريق الدائري في دائرة القسم.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تحديد هوية المتوفي، وتبين أنه 55 عاما، مبلط سيراميك، ومقيم بدائرة القسم، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجلته، ربة منزل، وسائق 31 عاما، تربطه صلة قرابة بالأولى، وزوجة المتوفى ربة منزل.

تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، فتمت إحالتهم للنيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة القضية.