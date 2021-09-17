الأوقاف: حفل لتكريم الفائزين بمسابقة الإعجاز الرباني في القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم حفل لتكريم الفائزين في مسابقة الإعجاز الرباني في القرآن الكريم (النوابغ) للفرعين الأول والثاني، وأشارت الوزارة إلى أنه سوف يتم تحديد الموعد قريبا لتكريم 11 فائزا، بواقع 7 فائزين بالفرع الأول «البحث العلمي»، بالإضافة إلى 4 فائزين في الفرع الثاني «الجانب البلاغي واللغوي في القرآن الكريم».

مسابقة الإعجاز الرباني في القرآن الكريم

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت قائمة أسماء الفائزين في مسابقة الإعجاز الرباني في القرآن الكريم «النوابغ»، متضمنة الأسماء والمديرية والوظيفة وقيمة الجائزة على النحو التالي:

أولًا: الفرع الأول «البحث العلمي»:

1- الحريري علي عباس محمد - قنا - مفتش دعوة- 3000 جنيه.

2- عبد الفتاح محمد محمد علي - القليوبية - إمام وخطيب - 2000 جنيه.

3- علي عماد الدين علي مصطفى - أسيوط - إمام وخطيب - 1500 جنيه.

4 - عماد عبد الفتاح محمود أيوب - البحيرة - إمام وخطيب - 1000 جنيه.

5- القاسم محمد محمد جعفر - المنوفية - إمام وخطيب - 1000 جنيه.

6- محمد حسن عبد العظيم حسن - القاهرة - إمام وخطيب - 1000 جنيه.

7- أحمد محمد أحمد محمد أسوان - إمام وخطيب - 1000 جنيه.

ثانيًا: الفرع الثاني «الجانب البلاغي واللغوي في القرآن الكريم»:

1- صبري حلمي محمد أبو غياتي - بالديوان العام - 3000 جنيه.

2- عادل محمود عبد النبي حسب الله - القليوبية - إمام وخطيب - 2000 جنيه.

3- محمود أحمد محمود مخلص - الغربية - أستاذ مساعد بقسم التفسير- 1500 جنيه.

4- فتحي عبد النعيم عبد الحافظ عثمان - المنيا - رئيس قسم شؤون القرآن - 1000 جنيه.

اختبارات الأوقاف

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الاوقاف بدء اختبارات (المرحلة الأولى التحريرية) لمسابقة الإيفاد الدائم (لغات وترجمة) 2021م، بمسجد النور بالعباسية يوم السبت الموافق 25/ 9/ 2021م، من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة الامتحان الشرعي واللغوي، ومن الثانية عشرة والنصف حتى الثانية ظهرًا امتحان اللغة الأجنبية حسب تخصص كل منهم.

وقالت الوزارة في بيان: يراعى ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، ولا يُسمح بدخول الاختبار لمن يتخلف عن الموعد المحدد ، ويتوجب على جميع المتسابقين الواردة أسماؤهم بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط التي سبق الإعلان عنها علمُا بأنه سيتم استبعاد غير المستوفين لشروط المسابقة متى ثبت ذلك في أي مرحلة من مراحلها.