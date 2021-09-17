غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة «الإيبوكسي»، الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

غلق حارة مرورية فقط لمدة 3 أيام

وأشارت محافظة الجيزة في بيان صادر عنها، اليوم، أن الامر سوف يستلزم غلقا جزئيا لكوبري الجيزة المعدني من أعلى بواقع حارة مرورية فقط لمدة 3 أيام، ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح اليوم، الجمعة، الموافق 17 من سبتمبر الجاري، حتى الخامسة من صباح الأحد الموافق 19 من الشهر الجاري، على أن تكون الأعمال علي مدار 24 ساعة، علمًا بأن أعمال الغلق الجزئي ستتم بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

سرعة إنجاز العمل بالتنسيق مع الشركة المنفذة

ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة .

وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل

وتؤكد محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

الاستعدادات النهائية لمجابهة موسم الأمطار

فيما أنهت محافظة الجيزة الاستعدادات النهائية لمجابهة موسم الأمطار بوضع خطه استباقية للتعامل الفوري مع هطول الأمطار، لافتا إلى تحديد 200 نقطة تجمع متوقعة للمياه للتعامل الفوري معها من خلال 600 معدة وسيارة شفط تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز وهيئة النظافة، ينفذ من خلالها خطة تحرك سريع وتمركز إلى جانب 203 سيارة ومعدة من خلال استغلال مقومات المجتمع المدني فى حالة الحاجة لذلك ليصل الإجمالي العام إلى 803 سيارة ومعدة.