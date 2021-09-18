حظك اليوم برج الأسد السبت 18-9-2021 مهنيا وعاطفيا

من أهم صفات برج الأسد قوة الشخصية وقدرته على القيادة وحبه للسيطرة، ويمتاز بالشهامة والأخلاق العالية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في مواجهة برجك مما يصيبك بالتشوش ومع ذلك من الممكن أن تتغلب على الضغوط إذا انتبهت لحقوقك وإذا اعتنيت بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

قد تكون اليوم بحاجة لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع من تحب أو مع شريك حياتك.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 32 يوليو.