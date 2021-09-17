لقائدي السيارات.. تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق كوبري ترسا الجديد

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم، بإجراء تحويلات مرورية بسبب الإغلاق الكلي لكوبري ترسا الجديد في الاتجاهين، ولمدة 5 أيام تنتهي الثلاثاء المقبل، الموافق 21 من شهر سبتمبر الجاري، للبدء في أعمال تركيب الفواصل العرضية لكوبري ترسا الجديد في الإتجاهين، الذي يربط الحركة المرورية بين طريق المنصورية وشارع أنور السادات «ترسا سابقا».

التحويلات المرورية خلال فترة الإغلاق الكلي لكوبري ترسا

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان لها اليوم، التحويلات المرورية التي يلتزم بها قائدو المركبات خلال الإغلاق الكلي لكوبري ترسا علي النحو التالي:

- حركة المركبات القادمة من طريق المنصورية، وترغب بالسير في اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقا) تسلك الطريق السطحي للكوبري، مرورا بشارع ترعة السيسي، وشارع اللبيني، وطريق المريوطية، ثم استكمال السير إلى محور أنور السادات.

- حركة المركبات القادمة من محور أنور السادات (ترسا سابقا) وترغب في السير باتجاه طريـق المنصورية، تسلك الطريق السطحي للكوبري مرورا بطريق المريوطية وشارع اللبيني وشارع ترعة السيسي، ثم استكمال السير إلى طريق المنصورية.

وأشارت محافظة الجيزة إلى قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، كما قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية بمحيط منطقة الغلق.

رفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية

فيما قامت محافظة الجيزة بإغلاق جزئي لكوبري الجيزة المعدني، اليوم، لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بالكوبري لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامه على الكوبري، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار، لافتا إلى أن الأعمال المقرر تنفيذها استلزمت إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلى، بواقع غلق عدد 1 حارة مرورية فقط، ولمدة 3 أيام، حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 19 من شهر سبتمبر الجاري، على أن تكون الأعمال على مدار «24» ساعة علما بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

تنفيذ أعمال رفع وتركيب الكمر الخرساني بمنزل الدائري

وبدأت محافظة الجيزة، اليوم، في تنفيذ أعمال رفع وتركيب الكمر الخرساني الخاص بمنزل الدائري المستحدث القادم من طريق الدائري من مناطق المعادي والمؤدي إلى شارع البحر الأعظم باتجاه ميدان المنيب، ضمن مشروع توسعة الطريق الدائري، مما تطلب استقطاع جزء من شارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من نفق عباس باتجاه ميدان المنيب فقط لوقوف المعدات المستخدمة في الأعمال.