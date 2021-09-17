الابن الوحيد عذب والده القعيد حتى الموت: كان عايزني أبطل البرشام وأتجوز

خضع قاتل والده القعيد في أوسيم لجلسة تحقيق مطولة أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد، وواجهت النيابة العامة المتهم بأدلة الاتهام وهي تحريات المباحث وأقوال شهود العيان وانهار المتهم واعترف بتفاصيل الجريمة بقوله: «أبويا كان بيطلب مني أبطل تعاطي البرشام وأشوف شغلانة شريفة وأتجوز»، وأنه ظل يعذب والده القعيد لمدة 3 أيام حتى مات بين يديه ولم يبلغ أي شخص من أقاربه بالوفاة وعاش مع الجثمان لمدة يومين حتى اكتشفت شقيقة المجني عليه وفاته في آخر زيارة لمنزله.

عاش مع الجثة يومين

وأضاف قاتل والده أمام جهات التحقيق، أنه يعيش مع والده القعيد بعد وفاة والدته منذ 5 سنوات، وأن والده ينفق عليه من المعاش الذي يتقاضاه من الدولة، وقبل الحادث بأشهر دخل في خلافات مستمرة مع والده الذي طلب منه التوقف عن تعاطي المخدرات وأن يترك أصدقاء السوء ويبحث له عن أي عمل شريف حتى يتمكن من الزواج بأي فتاة، لكن المتهم لم يهتم بنصيحة والده بل ظل يعتدي عليه مرات كثيرة ووصل به الأمر إلى تعذيبه حتى الموت.

تهمة القتل العمد

نسبت النيابة العامة تهمة القتل العمد لقاتل والده القعيد في أوسيم وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وواجهت المتهم بأقوال عمته التي شهدت أن شقيقها كان يعيش بمفرده مع نجله الوحيد في منزله في أوسيم بعد وفاة زوجته قبل سنوات، وأن نجله كان دائم الاعتداء عليه بالضرب والاستيلاء على أمواله وأنه قتل والده ولم يخبرها وأنها اكتشفت الواقعة بالمصادفة في آخر زيارة لها للاطمئنان على شقيقها، واعترف المتهم بصحة أقوال عمته وأنه انتقم من والده بقتله حتى يحصل على بأمواله.

الابن العاق ذبح والده

شرح قاتل والده القعيد تفاصيل الجريمة أمام جهات التحقيق بقوله إنه أمسك زجاجة مياه غازية وكسر رقبتها وذبح والده بها، وعاش مع الجثمان لمدة يومين حتى فوجئ بعمته تطرق الباب وعندما فتح لها دخلت غرفة والده واكتشفت وفاته فاستغاثت بالجيران وبعدها أبلغت الشرطة التي حضرت إلى مسرح الجريمة.