إيرادات قناة السويس تقفز 20% خلال أغسطس.. 563 مليون دولار في شهر

كشفت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، عن أن إجمالي إيراداتها سجلت نحو 563 مليون دولار خلال شهر أغسطس، بارتفاع نسبته 20% مقارنة مع 468 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول

وسجلت قناة السويس عبور 9763 سفينة وعائد 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام 2021 مقابل عبور 9546 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي، بفارق بلغ 217 سفينة وبنسبة زيادة قدرها 2.3%.، بفضل السياسات التسويقية المرنة التي اتبعتها الهيئة، وهو ما ساهم في تقليل التأثير السلبي لأزمة كورونا وجذب 2519 سفينة خلال النصف الأول من العام 2021.

الحمولات الصافية العابرة للقناة

خلال النصف الأول من العام سجلت الحمولات الصافية العابرة للقناة ارتفاع بنسبة 3.8%، أي نحو 610.1 مليون طن، مقارنة مع 587.7 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

عائدات القناة

وشهدت حركة الملاحة في القناة نشاط كبير خلال العام المالي 2020/2021، لتسجل احصائيات الملاحة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 5.84 مليار دولار، مقارنة مع 5.72 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنمو نسبته 2.2%.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قال في تصريحات سابقة، إن نجاح المرشدين المصريين في قيادة الملاحة بقناة السويس، بعد مؤامرة الانسحاب الجماعي للمرشدين الأجانب قبل 65 عامًا يعكس الإرادة المصرية الوطنية والقدرة على مواجهة التحديات.

إنشاء 10 جراجات

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، إنشاء 10 جراجات على المجرى الملاحي لقناة السويس، في إطار عملية التطوير الشامل للقناة وتكليفات الرئيس السيسي برفع كفاءة المجرى الملاحي، بالإضافة إلى توفير الدعم بما يحقق استمرار الريادة لقناة السويس كأفضل قناة في العالم تربط بين الشمال والجنوب.