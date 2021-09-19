درجات الحرارة اليوم الأحد 19-9-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر الجاري، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كافة المناطق في جمهورية مصر العربية اليوم.

وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، درجات الحرارة المتوقعة على مصر اليوم، وحالة الطقس، وفق تقارير خبراء الأرصاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 35 23

الإسكندرية 32 23

وادي النطرون 33 23

طنطا 33 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 33 22

بلطيم 31 24

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 35 22

بورسعيد 30 23

دمياط 30 22

الزقازيق 35 22

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 36 24

نخل 33 17

نويبع 36 26

طابا 33 23

كاترين 32 16

الطور 33 26

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 36 27

مرسى علم 35 27

الفيوم 36 24

بني سويف 36 23

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 37 24

قنا 38 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 25

إدفو 39 25

أبو سمبل 37 25

الوادي الجديد 37 25

شلاتين 35 29

أبو رماد 35 28

حلايب 33 28

رأس حدربة 33 28

وأوضحت هيئة الارصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، ويسود طقس رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.