مواعيد 3 عروض ضمن فعاليات مهرجان إيزيس لمسرح المرأة الليلة

يواصل مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، برئاسة المخرجة عبير لطفي، فعالياته لليوم الثالث على التوالي، والذي يشهد عددا من العروض المسرحية المشاركة في المهرجان، إضافة إلى ندوات وورش فنية على هامش المهرجان المستمر حتى 21 سبتمبر الجاري.

مواعيد عروض مهرجان إيزيس لمسرح المرأة

يتضمن جدول العروض، اليوم، 3 عروض مسرحية، الأول بعنوان «قفص الطيور» من الأردن للمخرجة سمير الأسير، ويعرض في تمام الساعة السادسة مساء في قاعة «إيوارت» بالجامعة الأمريكية في وسط البلد، وفي الساعة الثامنة يبدأ عرض «المطبخ» تأليف واخراج محمد عادل، على مسرح الفلكي، وهو أحد عروض حاضنة «نهاد صليحة».

والعرض الثالث بعنوان «كارمن» تأليف لودفيج هالفي وهنري ميلهاك، ترجمة ومعالجة وإخراج ريم حجاب، ويعرض في تمام الساعة العاشرة مساء على مسرح الهناجر، في ساحة دار الأوبرا المصرية.

ويشارك في بطولة مسرحية «كارمن» أحمد عادل، وأحمد مرعى، وأدهم شكر، وإيمان ثابت، وحسين الشافعي، ورانيا زهرة، وسلمى طارق.

ويقام في المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان «حضور المرأة في المسرح العالمي»، تحت إشراف الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، ويدير الجلسة الناقد جرجس شكري، الدكتورة مها العوضي، الدكتورة آمال مظهر، ويتحدث في الندوة الباحثة مروة الجبالي، الناقدة زهراء المنصور بالإضافة إلى الباحثة داليا يوسف.

وتمتد فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، التي تحمل اسم الكاتبة الراحلة فتحية العسال، حتى يوم 21 سبتمبر الجاري، بمشاركة 16 عرضا مسرحيا من 9 دول، منها تونس وسوريا والأردن، والبرازيل واليابان، إضافة إلى 8 عروض مسرحية مصرية.

وتقام العروض في 8 مواقع ثقافية مختلفة، منها مسرح روابط، ومسرح الفلكي، ومسرح الهناجر، وقاعة «ايوارت»، وستوديو عماد الدين، وستديو «كلتوجراف»، والقاعة الأرمينية بالجامعة الأمريكية، إضافة إلى المجلس الأعلى للثقافة.