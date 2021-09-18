صحيفة سعودية تكشف سر ظهور بن سلمان مع تميم وطحنون بـ«الكاجول»

قالت صحيفة عكاظ السعودية إن الصورة التي جمعت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ومستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، أخيراً، في البحر الأحمر تعد تأكيدا على استراتيجية «النظر للأمام» التي ينتهجها قادة الخليج اليوم، وعلى زوال الغمة التي كانت تخيم على الخليج.

وأضافت أن الصورة نشرها بدر العساكر - مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي- على حسابه في تويتر أمس (الجمعة)، ووصف مدير مكتب بن سلمان في تغريدته اللقاء الذي جمع الثلاثة بـ«الودي والأخوي».

لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر

يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. pic.twitter.com/2nAUJ8HPM5 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 17, 2021

القادة تجاوزوا البروتوكولات الرسمية في لقاءاتهم

وقالت الصحيفة السعودية إن ظهور الثلاثة بمظهر «كاجوال» في الصورة «يشير إلى أن القادة تجاوزوا البروتوكولات الرسمية في لقاءاتهم واجتماعاتهم، ما يوحي بمدى العلاقة التي تجمع الدول الثلاث».

وقالت الصحيفة إن اللقاء الودي الذي يأتي بعد أكثر من 8 أشهر على «اتفاق العلا» الذي طوى صفحة الخلاف بين الدول العربية وقطر في يناير 2021، يحمل دلالات ورسائل تبرهن على أن اتفاق العلا لم يكن فقط حبراً على ورق، بل مصالحة حقيقية تعكس عزم قيادات الدول الخليجية على تعزيز التعاون وإنهاء الخلافات، على حد قولها.

ولا يعد هذا هو اللقاء الأول الذي يجمع الشخصيات الثلاثة بعد قمة العلا في يناير الماضي، إذ سبق أن زار أمير قطر تميم بن حمد جدة في رمضان الماضي، وتباحث مع ولي العهد في ملفات العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما زار وفد إماراتي برئاسة الشيخ طحنون بن زايد أمير قطر في الدوحة في أغسطس الماضي.