غلق نفق الزعفرانة شهرين لرفع كفاءة «الصحراوي- الشرقي».. إليك الطرق البديلة

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي، الأمر الذي يتطلب رفع كفاءة نفق الزعفرانة، مما يستلزم غلقا كليا لنفق الزعفرانة في الاتجاهين، وذلك بداية من يوم السبت الموافق 18-9-2021 لمدة شهرين، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، مع إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

الطرق البديلة بعد غلق نفق الزعفارنة

- القادم من طريق (21) الصف وأطفيح باتجاه «طريق الزعفرانة البحر الأحمر» يسير يمينا باتجاه الطريق الشرقي «القديم» بني سويف حتى نفق «بياض العرب» ثم السير لطريق الزعفرانة.

- القادم من طريق 21 الصف وأطفيح باتجاه طريق القاهرة، العودة للسير بطريق (21) الصف وأطفيح حتى نفق أطفيح، أو نفق الودي، أو الاستكمال حتى مناطق الإخصاص ومنه للدائري الإقليمي باتجاه القاهرة.

التحويلات المرورية البديلة لنفق الزعفرانة

- القادم من طريق الزعفرانة باتجاه نفق الزعفرانة باتجاه مدينة إطفيح، يسير يمينا أعلى مسطح طريق الصعيد الحر باتجاه القاهرة، ثم دوران وعودة قبل بوابات طريق الصعيد الحر، ثم دوران وعودة باتجاه بوابات الكريمات.

هذا وقد تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.