القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في تحقيق التنمية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، الذي يقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبوزيد، تقريرا تلفزيونيا عن دور القطاع الخاص بعنوان «القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في تحقيق التنمية»، حيث تعمل الدولة المصرية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات من خلال تشجيع الاستثمار المحلي الخاص والأجنبي، ومواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية التي تعمل الدولة على تنفيذها في جميع المجالات.

المستهدفات شملت إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بإيجابية وفاعلية

وتابع التقرير، أنّ الدولة المصرية تأخذ في الاعتبار الدور التنموي المهم للقطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب خطة التنمية الاقتصادية للعام الجاري، شملت المستهدفات إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة الإيجابية الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن المقرر أن تتجاوز استثمارات القطاع الخاص نحو 317 مليار جنيه، أي ما يعادل 25% من الاستثمارات الكلية المتوقعة لخطة عام 2021-2022، بنسبة نمو تقارب 67%.

بداية عودة المنحنى التصاعدي لنصيب الاستثمار الخاص من الاستثمارات الكلية

وأوضح التقرير، أنّ التحسن التدريجي يشهد بداية عودة المنحنى التصاعدي لنصيب الاستثمار الخاص من الاستثمارات الكلية، بعد أن تنحسر تداعيات فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يشهد عام 2021 - 2022 تزايدا في الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 7 مليارات دولار في عام الخطة، ويعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة كورونا.