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محمود مسلم

ربط صحن المطاف بالطابق الأرضي للمسجد الحرام بمسار خاص لذوي الإعاقة

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الوطن
11:55 ص | الأحد 19 سبتمبر 2021
الحرم

الحرم

أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بالإدارة العامة للمشاريع، المنحدر الشمالي الرابط بين الدور الأرضي ودور الصحن من مبنى المطاف جهة توسعة الملك عبدالله والمخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوقوف على جاهزية المنحدر قبل إتاحته لمرتادي بيت الله الحرام.

تجدر الإشارة إلى أن الرئاسة ممثلة بوكالة الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية أطلقت بوقت سابق مشروعاً استشارياً يعنى بدراسة وتطوير معايير الوصول الشامل في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، لتمكّن كافة القاصدين من حجاج ومعتمرين وعاملين للوصول إلى جميع المرافق والخدمات بكل يسر وسهولة.

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