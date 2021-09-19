تفاصيل أغنية «ع الدوغري» لـ مصطفى حجاج وأحمد سعد

انتهى الفنان مصطفي حجاج برفقة صديقه الفنان أحمد سعد من تسجيل أغنية «ع الدوغرى»، والتي من المقرر طرحها نهاية الأسبوع الجاري.

كلمات أغنية «ع الدوغرى» لـ مصطفى حجاج وأحمد سعد

وتقول كلمات الأغنية، «احنا ننحت في الصخر، وايدينا متوجعناش، وبنمشي في عز الشمس، والشمس متلسعناش».

«احنا لو قولنا ياجري ضلنا مايحصلناش، عومنا عدينا البحر، والبحر مغرقناش، الخوف ده مايخوفناش، فبلاش احنا بلاش، بنقفل عداد منغير منقلب نور ولا ندي فلاش».

ونشر أحمد سعد برومو الأغنية، حيث ظهر الثنائي معا بشكل كوميدي، وهو يضرب كلا منهما الآخر فيختفي، ويظهر مرة أخرى، وحقق البرومو على اليوتيوب مايقرب من 70 ألف مشاهدة، وتوالت عليهم التعليقات من الجمهور منتظرين طرح الديو في أقرب وقت.

أحمد سعد يحتفل بعقد قرانه على علياء بسيوني

واحتفل مؤخرا أحمد سعد بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيونى، وسط العائلة، ومن المقرر الإعلان عن موعد حفل الزفاف خلال الشهر الحالي.

أخر أعمال الفنان أحمد سعد

أحمد سعد حقق من خلال الأغنية الدعائية لفيلم «200 جنيه» نجاحا متميزا، حيث تخطى المليون مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات عبد الله حسن، وألحان إسلام معز، وتوزيع عمرو صلاح، ويعرض الفيلم فى السينمات حاليا، وهو من بطولة أحمد السقا وهانى رمزى وإسعاد يونس ونيللى كريم وأحمد رزق ومحمود حافظ وآخرون، إخراج محمد أمين.

أخر أعمال الفنان مصطفى حجاج

طرح المطرب مصطفى حجاج عبر قناته على يوتيوب وحساباته على السوشيال الميديا، أغنية جديدة «وداعك مر»، وتقول كلمات الأغنية: «وداعك مر غيابك جرح بعد ما كان للحب مكان فراقك نار وهد الفرح غلط عشان أمنت زمان، بنيت الحلم كله عليك وفرح وضحك كان في عينيك».