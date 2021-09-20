الدعم الحكومي الريفي للعاطلين.. شروط وآلية التسجيل في السعودية

أعلنت منصة «ريف» التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، آلية وشروط الاستفادة من دعم الريف المقدم للأسر المنتجة والعاطلين ممّن يعملون في بعض الحرف اليدوية والمنزلية، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع «سعودي برس» عن الدعم الحكومي الريفي للعاطلين، وكشفت المنصة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، اشتراطات الدعم الحكومي الريفي للعاطلين ضمن مبادرة دعم الريف للأسر المنتجة والباحثين عن عمل في المملكة العربية السعودية.

شروط الدعم الحكومي الريفي للعاطلين

يشترط أنَّ يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة يعمل داخل أحد القطاعات الحكومية والخاصة، وألا يقل عمره عن 22 عامًا، وأن يكون مشرفًا مباشرًا أو عاملًا على المهنة التي قام بالترشح فيها خلال البرنامج.

ونصت الاشتراطات على أن يكون محل إقامته داخل مكان المشروع ولا يجب أن يتجاوز الراتب الخاص به عن ستة آلاف ريال سعودي، ولا تتجاوز برامج دعم الريف عن ثلاثة برامج فقط ويجب أن تمتلك حسابًا بنكيًا.

طريقة التسجيل للحصول على الدعم الحكومي الريفي للعاطلين

كشفت منصة ريف، آلية وطريقة وكيفية التسجيل للحصول على دعم الريف الخاص بالأسر المنتجة، وذلك من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:

- ادخل إلى منصة ريف وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي هذا الرابط.

- من القائمة، اختر طلب الدعم.

- املأ كل البيانات الشخصية المطلوب إدخالها.

- انقر على كلمة تسجيل.

- أدخل الحساب المصرفي التابع لك.

- اختر أحد البرامج الثلاث الذي يقدمه دعم الريف.

- أدخل رمز التحقق لكي يتم إرسال رسالة تأكيدية على أنك الشخص الذي قام بالتقدم في الوقت الحالي.

- اضغط على أيقونة حفظ، وبعد ذلك يمكنك الاستعلام من آن إلى آخر عن نتيجة حصولك على الدعم الشهري.