كشف ملابسات مقتل شخصين وإصابة آخر في محافظتي الجيزة والدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة، بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، ومقتل شخص ثانٍ بالدقهلية، وضبط الجناة.

تلقى قسم ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال «جثة خفير خصوصي، بها طلق ناري»، وشقيقه، خفير خصوصي آخر، مصاب بعيار ناري، له معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

وادعى المجني عليه الثاني، حدوث مشاجرة حال تواجدهما بالمنطقة محل عملهما الكائنة بدائرة القسم، وما قرره «شقيق آخر للمجني عليهما – وأحد الأشخاص»، أنهما حال سيرهما رفقة المجني عليهما، بالمنطقة محل الواقعة، حدثت مشادة كلامية بين المجني عليهما وكلٍ من «خفير خصوصي وآخرين، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة»، تطورت إلى مشاجرة لخلافات بينهم على خفرة المنطقة المُشار إليها، أطلق خلالها أحد المتهمين أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته، فأودى بحياة الأول وأصاب الثاني ولاذوا بالهرب بإحدى السيارات.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن صحة الواقعة، وتم تحديد مكان اختباء المتهمين بنطاق مديرية أمن البحيرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تم استهداف الجناة، وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة خاصة بأحد المتهمين «أمكن ضبطه»، كما تم بإرشادهم ضبط «بندقية آلية، المستخدمة في ارتكاب الواقعة، طبنجة، 8 خزائن، عدد من الطلقات مختلف الأعيرة، 5 هواتف محمولة).

كشف ملابسات واقعة مقتل شخص بالدقهلية وضبط المتهم

في واقعة أخرى، تلفى مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال جثة سائق مركبة «توك توك»، مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز، مصاب برش خرطوش بالجسم، واتهام شقيق المجنى عليه، لأحد الأشخاص، مقيم بذات القرية بدائرة المركز؛ لقيامه بإطلاق عيار ناري من فرد محلى كان بحوزته تجاه المجني عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته لخلافات سابقة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام، تم استهداف المجني وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها، كما أرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.