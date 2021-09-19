الأوراق المطلوبة ومصروفات الالتحاق بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، فتح باب القبول بكليات وبرامج الجامعة اليابانية لطلاب الثانوية العامة 2021 الناجحين فى الدور الثاني، وكذلك فتح التقدم لطلاب مدارس «ستيم»، وكذلك طلاب الشهادات العربية والأجنبية وما يعادلها من شهادات، وكذلك فتح التحويلات للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة 2021 المصرية في العديد من البرامج والتخصصات العلمية المختلفة.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا: 70% حد أدنى للهندسة

وأوضح الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، الحدود الدنيا للالتحاق بالبرامج الجديدة للجامعة والتي تمثلت في برنامج بكالوريوس الصيدلة والحد الأدنى للقبول به 80%، وبرنامج هندسة العمارة المستدامة 70%، وبرامج علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 65%، وبرامج كلية الهندسة 70%، وبرامج كلية إدارة الأعمال الدولية 55%، لافتا إلى أن الجامعة قررت تخفيض المصروفات للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول بنسبة 25 % من إجمالي المصروفات الدراسية.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا: 80 ألف جنيه مصاريف كلية الهندسة

وأكد الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة ‏المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، على أن الجامعة تواصل إجراء اختبارات القبول للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المناظرة لها المتقدمين للالتحاق بالجامعة، موضحا أن اليوم تجرى المقابلات الشخصية بكليات الهندسة والحاسب وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال للطلاب الذين اجتازوا بنجاح كل اختبارات القبول والتي تضمنت اختبارت في اللغة الإنجليزية، والرياضيات والتفكير المنطقي، والكيمياء، والفيزياء.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن النتائج النهائية للاختبارات ستعلن في الموقع الرسمي للجامعة وسترسل للطلاب عبر البريد الإلكتروني، مشيرا إلى أن الجامعة خفضت المصروفات الدراسية للعام الأكاديمي 2021/2022 بنسبة 25% من إجمالي المصاريف الدراسية، مؤكدا على أن باب التقديم بالجامعة ما زال مفتوحا وسيستفيد الطلاب الذين سيتقدمون للالتحاق بالجامعة بهذه التخفيضات في المصروفات الدراسية.

وعن مصاريف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أوضحت الجامعة أن مصاريف كلية الدراسات الإنسانية 62 ألف جنيه، وكلية إدارة الأعمال 62 ألف جنيه، وكلية الهندسة 80 ألف جنيه تدفع على فصلين دراسيين، كلية التجارة 62 ألف جنيه، وعن أوراق الالتحاق، تتمثل في شهادة الثانوية العامة 2021 أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية والعربية وصورة من إثبات الهوية الشخصية، و6 صور شخصية للطالب، وأصل شهادة الميلاد.