تعيين 1133 شابا واستخراج 1865 شهادة مهارة ورخصة مزاولة بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية لـ1133 شابا، منهم 8 شباب من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ عدد المسجلين بها 3092 شابا.

وتلقى الوزير تقريرا بذلك من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال أغسطس الماضي، استخرجت المديرية 890 شهادة قياس مستوى مهارة، و975 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 15 شكوى عمالية، تم تسوية 3 منها وديا، وتم تحويل 5 شكاوى للقضاء، و7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

صرف منح لـ38 عاملا غير منتظم

وأضاف أن المديرية صرفت منحا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 119 ألف جنيه لـ38 عاملاً، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ4300 عامل غير منتظم.

وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 345 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 28 محضرا، بالإضافة إلى عقد 3 ندوات توعية للعمال حضرها 47 عاملا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 107 منشآت، وتحرير 7 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 97 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 14 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة، وتجديد 116 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.