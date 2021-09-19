لخريجي الكليات الشرعية.. 8 شروط للالتحاق في دورة إعداد المفتين عن بعد

أعلنت دار الإفتاء المصرية مد فترة التسجيل بموقع إعداد المفتين عن بعد، والذي سينتهي 30 من الشهر الجاري، للدفعة العاشرة، المجموعة الثانية، للعام الدراسي 2021/ 2022، إذ يتيح الموقع التدريب على الإفتاء ومعاييرها إلكترونيًا، بناء على أسس علمية دقيقة، والأخذ بالاعتبار أيضًا المعايير التربوية والأدبية الحديثة، وهي دورة مجانية تمامًا والتسجيل بها يكون إلكترونيًا، ومدة التدريب 3 سنوات، بإشراف لجنة مشكلة من كبار علماء الأزهر الشريف.

شروط التقدم لدورة إعداد المفتين

وجرى تحديد بعض الشروط من أجل التقديم في تلك الدورة التدريبة، تتضمن الآتي:

- حصول المتقدم على ليسانس من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى بشرط الحصول على تقدير جيد بحد أدنى.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلى والوسائل التكنولوجية الحديثة.

- اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

مستندات التقديم الإلكتروني

كما جرى الإعلان عن الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل التقديم الإلكتروني للدورة، والتي من الضروري إحضار أصول تلك المستندات أو مستخرج رسمي منها في يوم المقابلة الشخصية فقط للاطلاع عليها، وتلك المستندات تتلخص في:-

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من البطاقة الشخصية، في حين كان المتقدم مصري الجنسية.

- صورة من جواز السفر في حين كان المتقدم غير مصري الجنسية.

- صورة شخصية.

- صورة من الشهادات العلمية التي حصل عليها المتقدم.

- السيرة الذاتية للمتقدم.

يحصل المتخرج على درجة دبلوم مهني في الدراسات التمهيدية للإفتاء.

إنشاء «مركز إعداد المفتين»

ومن جانبه، جرى الموافقة من مجلس النواب في يوليو 2020 بإنشاء دار بالإفتاء تسمى «مركز إعداد المفتين»، بإشراف ورئاسة المفتي، وهي تهدف لتأهيل إكساب المهارات اللازمة للكوادر العلمية الموجودة داخل مصر وخارجها، والمركز به العديد من الإدارات، إدارة مختصة بالتدريب المباشر، وإدارة مختصة بالتدرييب عن بعد، كما يحصل المتخرج منها على درجة دبلوم مهني في الدراسات التمهيدية للإفتاء، معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.