أرقام لو ظهرت في عداد الغاز احذر التسريب

قالت شركة بتروتريد العاملة في مجال تحصيل فواتير الغاز الطبيعي وشحن العدادت مسبقة الدفع، إن هناك عدة أخطاء يجري ارتكابها أثناء شحن العدادت مسبقة الدفع، مثل عدم غلق المحبس، أو عدم الضغط على زر تشغيل العداد.

الشاشة الخاصة بعدة تحذيرات لكي يعلم بها المستهلك

وأشارت الشركة فى بيان لها، أن عداد الغاز الطبيعي مسبق الدفع، يظهر على الشاشة الخاصة به عدة تحذيرات، لكي يعلم بها المستهلك عن أي خطأ أو مشكلة في العداد.

بتروتريد توضح الرموز التي تظهر على شاشة العداد

وأوضحت الشركة، أن الرسائل تتلخص في رموز، لكن ليس الجميع يعرف معناها، لذلك يستعرض الوطن في السطور التالية، الرسائل الخاصة بالأخطاء التي تظهر على شاشة العداد كما وضحتها شركة «بتروتريد»

- انذار E-01 ويعني أن هناك خطأ بالبطارية الخاصة بالعداد

- انذار E-02 ويعني أن هناك خطأ في فتح الغطاء.

- انذار E-03 ويعني ويعني أن هناك اقتراب من جسم ممغنط من العداد.

- انذار E-05 وهو انذار بإعادة الشحن ويوضح خلال الشاشة المتبقى من رصيد الشحن.

- انذار E-06 ويعني أن الرصيد الخاص بكرت شحن العداد انتهى وهو ما يمكن أن يتسبب في انقطاع الخدمة.

- انذار E-09 وهو انذار بصيانة الصمام ويأتي مع رمز لسهمين متقابلين.

- انذار E-10 وهو يعني بدء وقت السماح لشحن الكارت الخاص بالعداد.

- انذار E-15 وهو إنزار بوجود تسريب أو مشكلة في خاصية الأمان ويأتي مصحوبا بعلامة مفتاح التصليح، وحال وجود هذا الانذار يجب غلق المحبس والتواصل مع الشركات المختصة لإصلاح المشكلة حتى لا تحدث اي خسائر.

أنذار إنقطاع الغاز

- انذار «GAS OFF» وهو يظهر عند إنقطاع الغاز، حيث يتم الحصول على هذا الانذار في حالات معينة وهي:

1- نفاذ الرصيد وانتهاء أوقات السماح.

2- في حالة استخدام الغاز الطبيعي على الفور بعد الشحن دون انتظار الوقت المقرر.

3- في حالة وجود تسريب للغاز.

4- في حالة وجود تلاعب في العداد.