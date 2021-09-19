سائق توك توك يسرق «سبيل ماء».. أعاده لمكانه بعد انتشار فيديو الجريمة

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله سائق «توك توك» يستولي على «سبيل ماء».

المتهم شرب من «السبيل» ثم استولى عليه

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يقوم خلاله سائق مركبة «توك توك» بشرب الماء من «سبيل ماء» والاستيلاء عليه عقب ذلك.

من خلال الفحص والتحري تم تحديد قائد مركبة «التوك توك»، وتبين أنه (مقيم ببندر طلخا بمحافظة الدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ومركبة «التوك توك» قيادته (بدون لوحات معدنية)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وعقب انتشار مقطع الفيديو المشار إليه أرجع «سبيل الماء» بمكانه خشية افتضاح أمره، وباستدعاء مالك سبيل الماء، أيد ذات المضمون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.