الببلاوي: مصر تتقدم يوميا.. والإصلاح سيحولها إلى مكان جاذب للاستثمارات

أشاد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق، بالإصلاح الاقتصادي، مشددا على أنه لا توجد دولة يمكن أن تتقدم إلى الامام دون الاهتمام بالاقتصاد، ومن ثم فإن هذا القرار أعطى الأمل للعاملين في مصر، والجهات الخارجية بأن مصر تتقدم يوميا.

وأضاف الببلاوي خلال تصريحات تلفزيونية: «الإجراءات التي تتم ستجعل مصر تتحول إلى مكان جاذب للاستثمارات الأجنبية، ومصر في الفترة الأخيرة تحقق درجة معقولة من الإصلاح الاقتصادية».

استقرار سياسي كبير في مصر

وتابع: «مصر مستقرة سياسيا، ومن الواضح أن الاستثمارات الأجنبية مازالت موجودة في مصر ولم يخرج أحد منها وهو ما يعبر عن ثقة المجتمع الدولي فيها، كما أن معدلات النمو في مصر –مقارنة بعدد كبير من الدول وبخاصة في ظل أزمة كبيرة- تعبر عن أنها نموذج معقول».

وأكد: «لولا أزمة كورونا لكان الوضع في مصر والعالم أفضل كثيرًا، لكن مصر متماسكة رغم تداعيات انتشار الجائحة».

وفي وقت سابق، أكد نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه لا توجد دولة على مستوى العالم، تطبق برامجا متنوعة للحماية المجتمعية، بنفس الكيفية التي فعلتها مصر.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن برامج الحماية المجتمعية التي نفذتها الحكومة أسهمت في تخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر بداية من عام 2016، لافتًا إلى أن البرنامج كان له أثار جانبية، لكنه ساهم في تخطي تداعيات فيروس كورونا بأقل الخسائر.