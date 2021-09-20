طارق الشيخ يحيي حفل زفاف نجل عبد الباسط حمودة «صور»

حرص الفنان طارق الشيخ، على إحياء حفل نجل مطرب الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، مساء اليوم الأحد، والمُقام داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

طارق الشيخ لـ عبد الباسط حمودة: ««مبروك يا أبو رامي»

ونشر طارق الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مجموعة من الصور، خلال إحياؤه حفل الزفاف، مُعلقًا عليها بقوله: «مبروك يا أبو رامي».

أغنية «أحب المبتسمين» للفنان طارق الشيخ

وكان الفنان طارق الشيخ، طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم أحب المبتسمين، تحمل دعوة إلى كل الناس بالحب والتفاؤل والسعادة والبعد عن الحزن والكآبة، إذ دارت فكرة التصوير حول عدد من المواقف الحزينة، التي يتعرض لها البعض، ويتدخل الشيخ ويقوم بحلها ويرضى جميع الأطراف.

كلمات أغنية «أحب المبتسمين»

وتقول كلمات الأغنية: «إلي الناس المكشرين.. أنا أحب المبتسمين.. محبش الوشوش حزانا.. أحب الناس الفرحانة.. تولع الدنيا وزعلها ولعانة.. ولعانة ولعانة.. يا عم فكك هي مش مستاهلة.. يعني يا عم فكك عيش يومينك عادي يعني.. فكك يا عم من القيامة مفيش أحسن من الابتسامة.. مفيش أحسن من الابتسامة.. والنعمة بوس الإيدين يا عم فكك من الكآبة.. وسيبك من النفخة الكدابة.. هي مش مستاهله يابا محدش هيعيش مرتين.. يا عم فكك من الندالة.. رجالة ولاد رجالة منعاشرش اتنين شيالة ومنحبش المغرورين».