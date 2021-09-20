صلاة الجنازة على إيهاب خورشيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة

أعلن الفنان الشاب عمر خورشيد، عن إقامة صلاة الجنازة على جثمان الراحل إيهاب خورشيد بمسجد السيدة نفيسة. وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر».

عمر خورشيد يعلن وفاة والده

وأعلن الفنان عمر خورشيد، منذ قليل، وفاة والده إيهاب خورشيد، نجل المنتجة الراحلة اعتماد خورشيد، مساء الأحد، بعد صراع مع المرض.

وكتب عمر خورشيد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يقول: «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز إيهاب خورشيد بعد فترة وجيزة من الصراع مع المرض».

وإيهاب خورشيد، هو ابن اعتماد خورشيد، وأخو إيهاب خورشيد، وأبو عمر، وطليق الفنانة علا رامي.