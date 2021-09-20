اليوم.. آخر موعد لتلقي طلبات التعيين من عضوات النيابة الإدارية وقضايا الدولة

تفتح محكمة مجلس الدولة، اليوم الاثنين، أبوابها في يومها الأخير؛ لتلقي طلبات التعيين الخاصة، بعضوات وظيفتي نائب ومستشار مساعد «ب» نقلًا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، التي بدأها المجلس منذ يوم الخميس 16 سبتمبر الجاري؛ وفقًا للإعلان رقم 3 لسنة 2021.

الرئيس وجه بالاستعانة بالمرأة في القضاء

جاءت هذه الخطوة بعد توجيهات رئاسية في 8 مارس الماضي، حينما وجه الرئيس السيسي، وزير العدل المستشار عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز.

وذكرت وزارة العدل، أن ذلك جاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتأكيدًا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيمًا لما تحققه من نجاحات في كافة المجالات التي تعمل بها.

شروط التقديم

ويشترط للتقديم في وظيفة مجلس الدولة، ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جدا، ويفضل المتقدمة التي لها ترتيب على دفعتها، كما يجب أن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين بوظيفة نائب بمجلس الدولة، ووظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة «ب» أو وظيفة مستشار مساعد من الفئة بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة مستشار مساعد «ب» بمجلس الدولة.

ويشترط حصول المتقدمة على دبلومين للدراسات العليا، أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام، وأيضا اجتياز المقابلة الشخصية أمام اللجنة المشكلة من قبل مجلس الدولة.

المستندات المطلوبة

ـ أصل شهادة التخرج.

ـ أصل شهادتي دبلومي الدراسات العليا.

ـ بیان تدرج وظيفي حديث معتمد.

ـ شهادة من جهة العمل بعدم توقيع أي عقوبات تأديبية أو توجيه ملاحظات للعضو المتقدمة.