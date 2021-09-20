متى ينتهي فصل الصيف فلكيا؟.. ساعات معدودة على الاعتدال الخريفي

ساعات معدودة وينتهي فصل الصيف فلكياً في مصر، ويبدأ فصل الخريف مبشراً بانتهاء أيام صيف شديد الحرارة لعام 2021، ليبدأ فصل معتدل مناخياً، تكون درجات حرارته معتدلة بين حرارة الصيف وبرودة الشتاء.

يقول الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة إنَّ الخريف هذا العام سوف يبدأ الأربعاء ليصبح عمر فصل الصيف هذا العام 89 يومًا و20 دقيقة و29 ثانية، مضيفاً أنَّ بداية الأعتدال الخريفي ستكون يوم 23 سبتمبر الحالي حيث يتساوى الليل والنهار وتكون الشمس عمودية على خط الاستواء.

طقس الخريف المقبل.. رطوبة كثيفة صباحا

أوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ، لـ«الوطن»، أنَّه سيكون الليل أطول من النهار بـ7 دقائق في أول يوم من الخريف الاربعاء المقبل، حيث تنكسر درجة حرارة النهار وتنخفض حرارة الليل دون الـ20 درجة مئوية ويزيد فرق حرارة الليل والنهار، كما تزيد الرطوبة النسبية وتنزل الشبورة الكثيفة ويزيد الندى صباحاً.

ظهور آفات زراعية خلال فصل الخريف

أوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة، أنَّه في هذا الفصل يتم زراعة معظم المحاصيل الشتوية مثل البطاطس والفاصوليا والفول والبسلة والفراولة والقمح والشعير البنجر والبصل والثوم والجزر، كما تبدأ زراعة السبانخ والفجل والبقدونس والجرجير والكرنب والسلق وغيرها، مضيفاً أنَّ أهم الظواهر الزراعية المرتبطة بالتغيرات المناخية تتمثل في انتشار الحشرات حرشفية الأجنحة مثل دودة ورق القطن وديدان الأوراق والثمار وسوسة النخيل وصانعات انفاق الأوراق وزيادة أخرى في الذبابة البيضاء والمن والجعال وضروري جداً العناية بفحص النباتات اول بأول والاستعداد بالمبيدات المناسبة.

وتابع أنَّ هذه الاجواء مناسبة أيضًا لظهور كل الأمراض الفطرية المحبة الرطوبة الحرة مثل البياض الزغبي والإنثراكنوز وتبقعات الأوراق الفطرية ومن الضروري جدا بداية الرش الوقائي بالميتالكسيل والمفينوكسام واكسي كلوروالنحاص، كما أنَّه يجب إضافة حامض الفسوفريك أو عالي الفسفور بصفة دورية لكل المحاصيل حيث أنَّه سيضعف امتصاص نتيجة زيادة الرطوبة وزيادة فرق حرارة الليل والنهار وضروري جدا العناية، بإضافة حامض الفسفوريك أو عالي الفسفور بصفة دورية لكل المحاصيل.