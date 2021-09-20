42 حالة إصابة بكورونا بمستشفيات أسيوط الجامعية

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن وجود 42 حالة إصابة بفيروس كورونا بينهم 3 أطفال تحت سن 15 سنة، يخضعون للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي ومستشفى الأطفال الجامعي.

وأكد رئيس الجامعة في بيان صحفي، اليوم، حرص إدارة الجامعة على تكثيف جهودها من أجل الانتهاء من تطعيم كافة أفراد المجتمع الجامعي قبل انتهاء شهر أكتوبر القادم وذلك فى إطار خطة الجامعة الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا بين أفراد المجتمع الجامعي والحد من مضاعفاته .

و أشار الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن التقرير الأخير حول أعداد مرضى كورونا داخل المستشفيات الجامعية، بيّن استقبال المستشفيات 1348 مريضا بالمستشفى الجامعى الرئيسي و64 حالة بمستشفى الأطفال الجامعي منذ بدء الجائحة.

وأوضح الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج حاليا بالمستشفيات الجامعية 42 حالة بينهم 22 حالة مستقرة، و10 حالات بالرعاية المركزة، و10 حالات على أجهزة التنفس الصناعي.

رئيس الجامعة يشيد بمبادرة الكشف على ضعف وفقدان السمع

فيما أشاد رئيس جامعة أسيوط بجهود الدولة وقيادتها السياسية فيما يخص الاهتمام المباشر بالكشف على ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة المباشر وعلاج المصابين به، وهو ما كان دافعاً لإطلاق مبادرة رئاسية متخصصة في ذلك منذ أكثر من عامين .

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاحه لفعاليات المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر لقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بالجامعة والذي يمتد خلال الفترة من 20 إلي 24 من سبتمبر الجاري.

من جهة اخرى، اختتمت جامعة أسيوط أعمال الامتحان التكويني الرابع في مجال أمراض النساء لطلاب مرحلة الدراسات العليا بكلية الطب، وقال الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن نجاح هذا النوع من الاختبارات جاء نتيجة ما تملكه الجامعة من بنية رقمية متطورة وبخاصة فيما يتعلق بالتعليم الطبي وتأهيل طلاب الدراسات العليا كما أنه نتاج خبرات متراكمة على مدى السنوات الماضية في إنشاء بنوك الأسئلة الرقمية والتعليم الالكتروني، موجهاً شكره للمنظومة المتكاملة القائمة على هذا العمل.

وأعرب الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب عن سعادته بنجاح الامتحان التكويني الرابع لطلاب الدراسات العليا بقسم التوليد وأمراض النساء وهو يمثل نموذجا طيبا في مجال التعليم الطبي المستمر نتيجة التعاون بين إدارة الجامعة وإدارة الكلية وإدارة وحدة ضمان الجودة، وخاصة الدكتورة هدي مخلوف مدير وحدة ضمان الجودة و الدكتورة هبه عطيه مسئولة التعليم الالكتروني بوحدة ضمان الجودة، الدكتور أحمد نبيل أستاذ مساعد التوليد و أمراض النساء.