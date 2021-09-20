قصر المنتزه في الإسكندرية.. معلم أثري شاهد على الحياة السياسية

قصر المنتزه، واحد من أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية في مصر ومدينة الإسكندرية، فهو أحد قصور الأسرة الملكية في مصر، ويتميز قصر المنتزه بموقعه السياحي الفريد على البحر الأبيض المتوسط بمنطقة المنتزه داخل حدائق المنتزه شرق الإسكندرية، وتتزين جدرانه بحرف «الفاء»، وفي عام 1926 قرر الملك فؤاد إعادة بنائه على غرار القصور الملكية الإيطالية، حيث أسند عملية بناء قصر المنتزه إلى مهندس القصور الملكية، وقتها وهو الإيطالي «أرنستو فيروتشي»، الذي صممه على غرار «قصر ماكينزي» في فلورنسا، عام 1927.

تاريخ قصر المنتزه في الإسكندرية

يعد قصر المنتزه في الإسكندرية، من القصور الملكية الوحيدة التي كانت شاهدة على أهم الأحداث السياسية العربية والعالمية، وداحل القصر أقيم أول مؤتمر قمة عربي عام 68، كما شهد في عهد السادات زيارة الرئيس كارتر لمصر وكان القصر مقر إقامته خلال تواجده بمدينة الإسكندرية.

ويحرص أهالي الإسكندرية وزواها على زيارة حدائق المنتزه التي تحيط بالقصر من الخارج والتي تعد أهم مقصد سياحي في المدينة الساحلية.

تبلغ مساحة حدائق المنتزه 370 فدانًا، حيث تضم أشجارًا عتيقة وأحواض زهور نادرة يتم العناية بها على مدار اليوم، وبعضها من النباتات النادرة، ويزيد عمرها عن 100 عام، حيث أعجب الخديوي عباس حلمي الثاني بالمنتزه وقتها، وقرر إضافة قصرًا وحدائق للاصطياف، وأشرف الخديوي بنفسه على تنظيم الحديقة في أواخر القرن التاسع عشر، ثم أضيف قصر المنتزه المخصص لإقامة أفراد الأسرة المالكة، فضلاً عن مبانٍ خدمية أخرى، منها إنشاء كوبري يربط جزيرة الشاي بالقصور الملكية، وسينما للأميرات، وبرج المياه، ومحطة القطار الملكية، ومكاتب الإدارة والركائب الملكية.

كشك الشاي داخل قصر المنتزه متاح للجمهور

ولأول مرة بعد 84 عاماً تمكن الجمهور المصري من دخول «كشك الشاي»، بقصر المنتزه فى الإسكندرية والذي اقتصر دخوله على أفراد العائلة المالكة، حيث فُتح لأول مرة في عهد الرئيس السيسي للجمهور من أجل مشاهدة الآثار والتاريخ، وأشرف على تنفيذه في عهد الملك فاروق المهندس المصري مصطفى باشا.

محتويات كشك الشاي بقصر المنتزه في الإسكندرية

ويحتوي كشك الشاي داخل قصر المنتزه على تحف منقولة تشمل عشرة تماثيل وبدن النافورة ومقعدين بالحديقة، والتماثيل موزعة بحيث توجد أربعة تماثيل بالواجهة الرئيسية وهى الواجهة الجنوبية، أربعة تماثيل وبدن النافورة بالصحن، وتمثالين بالجهة الشمالية من الصحن.