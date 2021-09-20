هوندا تستهدف بيع 70 ألف سيارة كهربائية Prologue SUV في السنة

أعلنت شركة هوندا، اليوم، هدف مبيعات سنوي أولي قدره 70.000 وحدة لسيارة Prologue SUV، وهي أول سيارة كهربائية تعمل بالبطارية جديدة من هوندا، عندما يتم طرحها للبيع في عام 2024.

هوندا: مبيعات نصف مليون سيارة كهربائية بحلول 2030

وأوضحت الشركة أنه بعد إطلاق Prologue، سيجرى تعزيز مبيعات السيارات الكهربائية التي تحمل علامة هوندا التجارية من خلال إدخال مركبات إضافية على أساس الهندسة الإلكترونية الجديدة التي يجري تطويرها الآن، وأن ذلك سيأخذ هوندا إلى المبيعات المتوقعة لـ 500000 وحدة BEV بحلول عام 2030، وسيؤدي في النهاية إلى مبيعات سيارات خالية من الانبعاثات بنسبة 100 في المائة في أمريكا الشمالية بحلول عام 2040.

وكما هو الحال مع شركات صناعة السيارات الأخرى، فإن أهداف مبيعات هوندا الأولية للمركبات الخالية من الانبعاثات بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2030 تتوقف على الوصول العادل والمنصف إلى حوافز السيارات الكهربائية الفيدرالية والخاصة بالولاية التي تهدف إلى تشجيع المستهلكين الأمريكيين على شراء السيارات الكهربائية، وحثت هوندا الكونجرس على ضمان معاملة جميع المركبات المصنوعة في أمريكا على قدم المساواة.

وقال ديف جاردنر، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الوطنية في شركة هوندا الأمريكية موتور، إن إطلاق أول حجم لنا BEV في عام 2024 هو بداية اتجاه جديد ومثير لشركة هوندا من مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين بشكل أساسي إلى بيع السيارات الكهربائية بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2040.

موضحا أنه سيكون نهج هوندا الأولي لبيع Prologue إقليميًا، مع التركيز على ولايات كاليفورنيا بما في ذلك ولايتي تكساس وفلوريدا الصديقة للسيارات الكهربائية.

تتوقع شركة هوندا أن تمثل هذه المناطق الجزء الأكبر من المبيعات في بداية الإطلاق نظرًا لارتفاع قبول العملاء والمتطلبات التنظيمية، مع توسع البنية التحتية للمركبات الكهربائية وتزايد اهتمام العملاء على الصعيد الوطني، وستقوم الشركة بتوسيع جهود المبيعات والتسويق بسرعة إلى مناطق أخرى من البلاد.