تفاصيل رحلات «اعرف بلدك» من «الشباب» لشرم الشيخ: الاشتراك 800 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مواصة سلسلة برامج رحلات اعرف بلدك إلى مدينة شرم الشيخ، لـ4 أفواج من محافظات: بورسعيد، كفرالشيخ، الفيوم، الأقصر، وذلك خلال الفترة من الخميس المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، بواقع 47 شابًا وشابة من كل محافظة من المحافظات المشار إليها.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة لمبادرة «اعرف بلدك»، وفقاً لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، استمراراً لسلسلة الأخبار التي تغطي وزارة الشباب والرياضة والأنشطة الشبابية على مدار اليوم.

معايير وضوابط الاشتراك في رحلات «اعرف بلدك» إلى شرم الشيخ

وحددت الوزارة شروط ومعايير المشاركة في البرنامج والتي جاءت كالتالي:

ـ مدة الفوج 5 أيام بـ4 ليالي.

ـ رسم الاشتراك 800 جنيه للفرد.

ـ التجمع من أمام مديريات الشباب والرياضة، بالمحافظات.

ـ المرحلة السنية، من 18 حتى 40 عامًا، ويمنع نهائياً اصطحاب الأطفال والأسر.

ـ استقبال الرحلات على وجبة الغذاء.

ـ الإقامة والإعاشة بفندق تيوليب إن شرم الشيخ.

ـ الانتقالات ذهاباً وعودة بواسطة أتوبيسات مكيفة حديثة.

ـ يتحمل المشاركين قيمة البرنامج السياحي.

طريقة الاشتراك في رحلات الشباب والرياضة «اعرف بلدك» إلى شرم الشيخ

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنَّ الاشتراك في رحلة «اعرف بلدك» إلى شرم الشيخ، يجري من خلال من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة «بوابة مصر للشباب والرياضة»، ثم يتوجه لمديرية الشباب والرياضة، طبقا لبياناته الشخصية الموجودة ببطاقة الرقم القومي ويقوم بتسديد قيمة الإشتراك بإدارة الشباب بالمديرية، علمًا بأن الأولوية بأسبقية الدفع وليس التسجيل.

رابط الاشتراك في رحلا الشباب والرياضة

يمكن للراغبين في الاشتراك في رحلات وأفواج وزارة الشباب والرياضة، تسجيل بياناتهم من خلال الضغط على الرابط من هنــا.

ونوهت وزارة الشباب، إلى أنَّه يمنع التبديل نهائيًا، أو استرداد المبلغ، حال الاشتراك، موضحة أنَّه في حالة ثبوت عدم صحة البيانات المسجلة يتمّ ترحيل المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.