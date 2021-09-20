حملة أمنية بـ«مشتهر» تضبط عناصر إجرامية وقضايا مخدرات وهاربين من أحكام

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

مخدرات وأسلحة نارية وتنفيذ أحكام

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:-

ضبط «7» قضايا مخدرات، ضُبط خلالها «كميات من المواد المخدرة المتنوعة» بحوزة «7» متهمين «4 منهم لهم معلومات جنائية».

ضبط قطعة سلاح ناري، بحوزة إثنين من المتهمين.

تنفيذ «2128» حكم قضائي متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.