نائب وزير التعليم يكرم وكيل إدارة مطروح: تقديرا للإسهامات المضيئة

قرر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، أمس الاثنين، تكريم عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

جاء التكريم بحضور مديرى المديريات التعليمية، وحامد رمضان مدير إدارة الجودة ومديري إدارات الجودة على مستوى جميع محافظات مصر، وذلك تعبيراً عن تقدير الهيئة القومية للإسهامات المضيئة داخل المنظومة التعليمية في دعم جودة التعليم وتقديرا للأداء المتميز في تطبيق منظومة نشر ثقافة الجودة بالمؤسسات التربوية على أرض محافظة مطروح.

تكريم هيئة جودة التعليم وسام لجميع معلمي مطروح

وقال حجازي، أمس الإثنين، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن تكريم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم وتكريم نائب وزير التربية والتعليم يعد وساما لكل العاملين بالمنظومة التربوية بالمحافظة ومنهاجا قويما يسيرون على هديه في سبيل مواصلة العطاء التعليمي والتميز العلمي والتفوق المهني لتحقيق الجودة التربوية المنشودة ومواصلة مسيرة الانجازات بكل نواحي المنظومة التعليمية.

وكيل «تعليم مطروح» يهدي درع التكريم للمحافظ

وأهدى وكيل تعليم مطروح تكريم الهيئة القومية إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عرفانا بدعمه المتواصل والمؤثر لتعليم مطروح وحرصه الواضح على تذليل جميع العقبات التي تواجه المنظومة التعليمية إيمانا منه بدور العلم والتعليم في تحقيق التقدم والرقي لوطننا الغالي مصر.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أكدت أن الهيئة حريصة على نشرِ ثقافةِ الجودة في جميع المؤسسات التعليمية وفي المجتمع لتكون الجودة منهج حياة أيضا تشجيع المؤسسات الأخرى على تطبيق آليات ضمان جودة التعليم وبث روح المنافسة لاستيفاء معايير جودة التعليم والتقدم للاعتماد، باعتبار أن جودة التعليم أحد المداخل الفعالة لإصلاح التعليم وتطويره المنظومة التعليمية.