انهيار عائلة الفنان الراحل إيهاب خورشيد قبل لحظات من دفنه (فيديو)

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل إيهاب خورشيد في مسجد السيدة نفيسة، عقب أداء صلاة الظهر، وذلك بحضور أفراد عائلة الفنان الراحل وعدد من الأصدقاء المقربين وسط غياب أفراد الوسط الفني.

اتجه جثمان الفنان الراحل ليواري الثرى في مثواه الأخير بمقابر العائلة، وسيطرت حالة من الانهيار على بنات الفنان إيهاب خورشيد بينما حول نجله الأكبر عمر خورشيد التماسك.

ورحل الفنان إيهاب خورشيد عن عالمنا مساء أمس في أحد مستشفيات القاهرة بعد إصابته بأزمة قلبية تطلبت نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك، ليرحل بعد أقل من 3 أشهر على وفاة والدته المنتجة اعتماد خورشيد في 27 يونيو الماضي، عن عمر ناهز 82 عاما.

من هو الفنان الراحل إيهاب خورشيد

دخل عالم الفن في الثمانينات، وشارك في بطولة 7 أفلام سينمائية كان أولها «أولاد الملجأ» عام 1983، وخلال تلك الفترة قدم عدد من الأفلام منها المشاغبون في إجازة نص السنة»، «صاحب الإدارة بواب العمارة»، بينما قدم آخر أفلامه في 1991، بعنوان «بنت مشاغبة جدا» بطولة سماح أنور، وسمير صبري إخراج أحمد السبعاوي.

وتزوج إيهاب خورشيد من الفنانة علا رامي وانجب منها نجله الأكبر، والذي أطلق عليه اسم «عمر» تيمنا بشقيقه العازف الراحل عمر خورشيد، وانتهت الزيجة بالطلاق ثم تزوج للمرة الثانية من الفنانة نغم فتوكي ابنة شقيق الفنانة الجزائرية وردة، وأنجب منها ابنته «وردة» وابنه الأصغر «حسن»، وبعد رحيلها تزوج للمرة الثالثة وأنجب أصغر أبناءه «هاجر».

ينتمي خورشيد لعائلة فنية، فوالده كان المصور السينمائي الكبير أحمد خورشيد، ووالدته المنتجة اعتماد خورشيد، وشقيقه الموسيقار الراحل عمر خورشيد، بينما كان أحمد شقيقه متزوج من هويدا ابنة الفنانة صباح.