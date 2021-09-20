غلق 9 منشآت سياحية بالبحر الأحمر لمخالفتها ضوابط التشغيل

أصدرت وزارة السياحة والآثار، قرارات بغلق 9 منشآت سياحية من مطاعم وكافتيريات بمحافظة البحر الأحمر؛ لعدم التزامها بقوانين وضوابط التشغيل السياحي.

جار إلغاء تراخيص 10 منشآت

وقال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إنه جار الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات بإلغاء التراخيص السياحية لـ10 منشآت سياحية أخرى؛ لعدم قابليتها للتشغيل السياحي.

التفتيش على 216 منشأة سياحية بمحافظة البحر الأحمر

وأوضح «العاصي» أن هذه القرارات جاءت نتيجة عمليات المرور والتفتيش التي تقوم بها لجان التفتيش من الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة،على المنشآت السياحية والفندقية بالمحافظات المصرية فى إطار دور الوزارة الرقابي، لافتًا إلى أن هذه اللجان قامت بالمرور والتفتيش على 216 منشأة سياحية بمحافظة البحر الأحمر.

وأضاف أنه خلال المرور تم توجيه بعض الملاحظات والانذارات لعدد ٧٥ منشأة سياحية ومنحها المهلة المناسبة لتوفيق أوضاعها والارتقاء بالمستوى السياحي المطلوب، كما قامت اللجان بإجراء المعاينات اللازمة لعدد من المنشأت السياحية للحصول على التراخيص الدائمة لها، ومعاينات لمشروعات جديدة ترغب في العمل تحت إشراف الوزارة.

غلق 136 منشأة فندقية مخالفة

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار، أصدرت منذ يناير 2021 وحتى الآن، قرارات بالإغلاق الإداري لـ136 منشأة فندقية و94 منشأة سياحية مخالفة أو غير ملتزمة بالضوابط المقررة من الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأعطت الوزارة، المنشآت التي تم إغلاقها، فترات سماح متفاوتة لتوفيق أوضاعها وتم إعادة فتح 126 منشأة فندقية و87 منشأة سياحية منها، بعد تأكد لجان التقييم من التزامها بالضوابط.