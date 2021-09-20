خريطة الطرق المغلقة وبدائلها.. بينها «نزلة البحر الأعظم»

النشرة المرورية أكثر ما يحرص على متابعته المواطنين، خاصة الموظفين والطلاب الذين يخرجون إلى مقر عملهم ودراستهم صباحًا لتفادي أماكن الزحام والكثافات المرورية على الطرق.

وفي هذا الصدد، واستمرارًا للخدمات التي تقدمها «الوطن» للمتابعين والقراء، نستعرض خريطة الطرق المغلقة كليًا وجزئيًا أمام المواطنين، وفقًا لما أعلنته الإدارة العامة للمرور على النحو التالي:

خريطة الطرق المغلقة أمام المواطنين

وجاءت خريطة الطرق المغلقة جزئيًا وكليًا أمام المواطنين على النحو التالي:

غلق نفق الزعفرانة

ونظرًا لتنفيذ أعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي، أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة نفق الزعفرانة كليًا في الاتجاهين لمدة شهرين، بدأت من السبت الموافق 18 سبتمبر 2021، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، وأجرت تحويلات مرورية على النحو التالي:

- القادم من طريق الزعفرانة باتجاه نفق الزعفرانة باتجاه مدينة إطفيح، يسير يمينا أعلى مسطح طريق الصعيد الحر باتجاه القاهرة، ثم دوران وعودة قبل بوابات طريق الصعيد الحر، ثم دوران وعودة باتجاه بوابات الكريمات.

فيما جاءت الطرق البديلة لنفق الزعفرانة كالتالي:

- القادم من طريق (21) الصف وأطفيح باتجاه «طريق الزعفرانة البحر الأحمر» يسير يمينا باتجاه الطريق الشرقي «القديم» بني سويف حتى نفق «بياض العرب» ثم السير لطريق الزعفرانة.

- القادم من طريق 21 الصف وأطفيح باتجاه طريق القاهرة، العودة للسير بطريق (21) الصف وأطفيح حتى نفق أطفيح، أو نفق الودي، أو الاستكمال حتى مناطق الإخصاص ومنه للدائري الإقليمي باتجاه القاهرة.

غلق نزلة البحر الأعظم

وضمن مشروع توسعة الطريق الدائري بالمسافة ما بين طريقي الأوتوستراد حتى المريوطية، أغلقت محافظة الجيزة نزلة الدائري المتجهة إلى البحر الأعظم بشكل كلي، لتوسيع الطريق لمدة 21 يومًا بدأت من يوم 3 سبتمبر 2021، إذ تجري تنفيذ أعمال التوسعة على مدار 24 ساعة، لذا جرى الإعلان عن بعض التحويلات المرورية وهي:

- للمركبات القادمة من الطريق الدائري القادم من المريوطية وتريد السير في اتجاه البحر الأعظم المتجه لنفق عباس، عليها السير باتجاه النزلة المؤدية لشارع ربيع الجيزي، المتواجد قبل نزلة البحر الأعظم.

- استكمال السير لشارع ربيع الجيزي مرورًا بميادين المنيب والطريق السطحي لكوبرى والي، ثم الدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبري والي واستكمال السير في اتجاه شارع البحر الأعظم في اتجاه نفق عباس.

غلق أحد الاتجاهين بالطريق الفاصل بين الحيين الأول والتاسع بالشروق

وفي إطار التعديلات الجارية بخطوط المرافق بالطريق الفاصل بين الحيين الأول والحي التاسع، والتي تبدأ من ميدان الحرية حتى المنطقة الترفيهية، جرى غلق أحد الاتجاهين من محطة الوقود بالحي الأول حتى المنطقة الترفيهية، وهو الاتجاه المؤدى إلى مدخل الإسماعيلية (1)، والطريق الدائري الأوسطي، والمجمعات التجارية بالمنطقة الترفيهية، وذلك لمدة شهر بدأت من يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021، وجاءت التحويلات المرورية على النحو التالي:

- المتجه إلى الوجهات المذكورة يسلك الطريق المواجه للمجاورتين الأولى والثالثة بالحي الأول حتى طريق المنطقة الترفيهية.