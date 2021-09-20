محام يوضح حقوق الورثة في المحال والشقق المؤجرة

إشكاليات عديدة يواجهها ورثة مستأجري المحلات التجارية، بسبب إصرارهم على الاستمرار في العلاقة الإيجارية بموجب قانون الإيجار القديم، رغم وفاة المستأجر الأساسي، فوفقًا لما قاله المستشار إسلام الغزولي المحامي بالنقض، هناك خلط كبيربين استمرارية عقد الإيجار للشقق السكنية والمحلات التجارية حال وفاة المستأجر الأساسي وفقا لعقد الإيجار المبرم، فالأصل هو انقضاء العلاقة الإيجارية لورثة المستأجر في المحال التجارية، وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم الإفى حالة واحدة، وهي الحفاظ على ممارسة نفس النشاط، باعتباره مصدر الدخل الوحيد لهم.

إيجار المحلات من الباطن بنفس النشاط

وأشار «الغزولي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن بعض الورثة يلجأون إلى تأجير المحل من الباطن وفقا لنفس النشاط السابق، وإدعاء أن الشخص الذي ينوب عنهم هو أحد أقاربهم، من أجل ضمان استمرارية عقد الإيجار.

استمرار العلاقة الإيجارية في الشقق السكنية

وشدد «الغزولي» على أن حق الورثة في الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم مختلف عن المحلات التجارية، إذ تستمرالعلاقة الإيجارية لورثة المستأجر الأصلي من الأبناء، ويرجع السبب إلى تحقيق السلم الاجتماعي بين أفراد المجتمع وحماية الأسرة من التشرد عقب وفاة المستأجر الأساسي، لافتًا إلى أنه يشترط إقامة الابن أو الابنة داخل المسكن وعدم مغادرته لدواعي الزواج أو السفر.

مشكلات قانون الإيجار القديم

وفي الفترة الماضية، طرحت عددًا من المقترحات لمواجهة إشكاليات قانون الإيجار القديم، لاسيما في ظل توتر العلاقة بين المالك والمستأجر وعدم الوصول إلى صيغة مشتركة للتفاهم، وتضمنت المقترحات زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، شريطة ألإ يؤثر ذلك على ظروف المستأجرالمعيشية.

مقترح برلماني لتعديل قانون الإيجارات

كما تقدم النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الوفد، بمقترح شامل لتعديل قانون الإيجار القديم، وذلك وفقا لفترة زمنية انتقالية تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، يجرى خلالها رفع تدريجي لقيمة الإيجار القديم، بنسبة 25% سنويًا.

كما تضمن التعديل تحديد قيمة الإيجار في نهاية الفترة الانتقالية إلى قيمة مناسبة أو عادلة لا تظلم المالك ولا المستأجر، وتتساوى مع القيمة المتداولة لا تظلم الملاك ولا تحمل المستأجر أعباء جديدة.