المهندس المصري المكرم في الدنمارك: «عمال شركتي» البطل الحقيقي لتجربتي الناجحة

على مدار الأسبوع الماضي كان المهندس المصري هاني طارق النبراوي، في ضيافة دولة الدنمارك، لعرض تجربته في إدارة شركة الميكانيكيون العرب التي يعمل مديرا تنفيذيا لها، ولشرح نتائج تطبيق برامج الشراكة مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصري ونظيره الدنماركي في مجال تحسين بيئة العمل وتعزيز سياسات التواصل والحوار بين الإدارة والعمال والاهتمام بالصحة والسلامة المهنية للعاملين.

وفي بداية زيارته للدنمارك التي استغرقت 5 أيام، زار المهندس المصري مبنى البرلمان الدنماركي ( فولكتنج)، والتقى نائبة البرلمان آنا صوفى كاليسين عن الحزب الليبرالي الاجتماعي والمتحدث الرسمي للجنة الهجرة وتعليم الشباب والمتخصصة في مجال التعليم.

«النبراوي» يعرض تجربته في محو أمية عمال شركته وتحسين بيئة العمل على الدنماركيين

وقال المهندس هاني النبراوي، المدير التنفيذي لشركة الميكانيكيون العرب المتخصصة في الصناعات الهندسية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنه تحدث داخل البرلمان الدنماركي عن أهمية التعليم في مصر خصوصًا التعليم الفني ومحو أمية العمال ودعم الشباب في مختلف المجالات، خصوصًا المشروعات الصغيرة.

وأوضح النبراوي أن الدنماركيين كانوا حريصين على التعرف على تجربة شركته بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في دعم المتحررات من الأمية لاستكمال مراحل التعليم، فضلا عن افتتاح فصل محو أمية داخل مصنع الشركة، وذلك إيمانا من الشركة والعاملين بأهمية قضية محو الأمية في تحسين العمل وبناء الإنسان.

وأضاف أنه تعرف خلال الجولة على أول دستور في الدنمارك، وتاريخ البرلمان وأبرز رؤسائه، وآليات تمكين المرأة التى وصلت نسبة تمثيلهن بالبرلمان الدنماركي إلى 40%.

«النبراوي» تلقيت دعوة من اتحاد الصناعات الدنماركي لتكريمي

وعن أجواء زيارة الدنمارك وبرنامجها، قال المهندس المصري إنه تلقى دعوة من اتحاد الصناعات الدنماركي لتكريمه، والحديث عن تجربته في الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل داخل مصانع شركته بمصر.

وشملت جولات النبراوي بالدنمارك زيارة معرض «أحلام عربية» الذي يضم صورته بجانب عدد من الشباب العربي أصحاب التجارب الناجحة، في ميادين العاصمة كوبنهاجن، وهو المعرض الذي نظمه برنامج الشراكة الدنماركية العربية التابع لوزارة الخارجية الدنماركية.

وتابع: « إنه إحساس لا يمكن وصفه عندما تلمس بيديك وترى بعينيك هذا التقدير في الدنمارك لتجربتنا في تطوير العمل، التي تهدف في نهاية المطاف لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة تحت عنوان رؤية مصر 2030، استنادا إلى أهداف الأمم المتحدة».

وأضاف: «عملنا لسنوات على تنفيذ برامج لتعزيز التواصل والحوار بين الإدارة والعمال تحسين بيئة العمل و بدء نشاط تعليمي لمحو أميتهم، بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصري واتحاد الصناعات الدنماركي ومؤسسة المرأة المجتمع».

هاني النبراوي: البطل الحقيقي لتجربتي الناجحة هو عمال شركتي

ولفت المهندس المصري إلى أنه تحدث خلال محاضرة له داخل اتحاد الصناعات الدنماركي، وأكد أن البطل الحقيقي لتجربته الناجحة هو عمال شركاته ومصنعه في مصر، وأعرب عن أمله أن يرى هذه الممارسات الإيجابية في كل مؤسسات العمل والإنتاج، وثمّن مدير الميكانيكيون العرب دعم الحكومة المصرية للقطاع الخاص وتقديرها لدوه في تحقيق التنمية، عبر مشروعات استثمارية.

وشدد المهندس المصري على أن شركته حريصة على الاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة في تطوير مهارات الموظفين، مؤكدا أن الاهتمام بصحة وسلامة العاملين يرجع في الأساس لوجود إرادة حقيقية لدى إدارة الشركات من عدمه وليس كلفة الخدمة، فعلى سبيل المثال استقبلت شركة الميكانيكيون العرب حملات وزارة الصحة والسكان المجانية لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، وبالفعل جرى اكتشاف حالات إصابة بفيروس سي، وأمراض أخرى وجرى علاجها.

ونوه بأن شركته تمكنت حتى الآن من تطعيم اكثر من 70% من العمال والاداريين بلقاح فيروس كورونا، فضلا عن تنظيم ندوات توعية للعمال والموظفين بأهمية اللقاح.

خطط مستقبلية وعن مسيرته المهنية يقول مدير الميكانيكيون العرب إنه تلقى تدريبات قبل سنتين في اتحاد الصناعات الدنماركي، بهدف الوصول إلى أفضل الأساليب لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة في مصنعه.

وتخرج "النبراوي" عام 2005 في جامعة مصر الدولية ودرس في كلية الهندسة قسم العمارة، والتحق بشركة "الميكانيكيون العرب" وأمضى بها 15 عاما، حتى وصل لموقع المدير التنفيذي.

وبشأن خطواته المقبلة ونصائحه للنجاح، يوضح المهندس المصري أنه يخطط حالياً لإنشاء مدرسة فنية تابعة لشركته داخل مصر، لإتاحة التعليم الفني للطلاب في سن مبكرة، فضلا عن زيادة اهتمامه بمجال تمكين المرأة و تهيئة بيئة العمل لتكون مناسبة و جاذبة لعمل المرأة التي تمثل نصف المجتمع، خاصة أن الشركات تواجه صعوبة بالغة في توفير عمالة ماهرة، كما ترفع شركة الميكانيكيون العرب شعار "شركة خالية من الامية عام 2022"

ويضيف النبراوي أن النجاح في الداخل، سواء داخل الشركة أو المصنع الذى يعمل به هو أساس النجاح خارجها من خلال الشراكة مع مؤسسات أكبر داخل مصر أو في الخارج، وهذا هو سر النجاح.