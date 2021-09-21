احذر تلك العلامات على عداد الغاز.. يجب إبلاغ الشركة فورا

يلاحظ الكثيرون ظهور أرقام وعلامات على عداد الغاز، بدون معرفة معناها أو دلالاتها، لكنهم لا يعلمون أن بعض تلك الأرقام تدل على وجود عيوب خطيرة، ويجب إبلاغ موقع شركة الخدمات البترولية «بتروتريد» حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء على مدار اليوم في مجال الخدمات الحكومية، نستعرض، دلالات الأرقام التي تتواجد على عداد الغاز المنزلي، وكيفية التواصل المباشر مع موقع شركة الخدمات البترولية، بتروتريد، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، حتى لا تتعرض لمساءلة قانونية أو تتعرض تتعلق بالعداد نفسه، وذلك وفقًا لما نشر على موقع الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، وذلك في التقرير التالي..

دلالات الأرقام والرموز التي تظهر على عداد الغاز المنزلي

وبحسب الصفحة الرسمية فقد جاءت دلالات الأرقام والرموز التي تظهر على عداد الغاز المنزلي كالآتي:

ظهور الكلمة E-01 يعني أن هناك خطأ بالبطارية الخاصة بعداد الغاز المنزلي

ظهور E-02 ويعني أن هناك خطأ في فتح الغطاء.

كلمة E-03 تعني أن هناك اقترابا من جسم ممغنط من العداد.

E-05 وهو إنذار بإعادة الشحن ويوضح خلال الشاشة المتبقى من رصيد الشحن.

E-06 ويعني أن الرصيد الخاص بكرت شحن العداد انتهى وهو ما يمكن أن يتسبب في انقطاع الخدمة.

E-09 وهو إنذار بصيانة الصمام ويأتي مع رمز لسهمين متقابلين.

E-10 وهو يعني بدء وقت السماح لشحن الكارت الخاص بالعداد.

E-15 وهو إنذار بوجود تسريب أو مشكلة في خاصية الأمان ويأتي مصحوبا بعلامة مفتاح التصليح، وحال وجود هذا الانذار يجب غلق المحبس والتواصل مع الشركات المختصة لإصلاح المشكلة حتى لا تحدث أي خسائر.

وبحسب الشركة هناك طرق كثيرة للتواصل والشكاوى، ويستطيع الشخص من خلال موقع الشركة تحرير الشكوى، أو عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء «1122»، أو التواصل مع مكتب شكاوى المشتركين.