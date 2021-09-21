سفارة السعودية بالقاهرة تبرز 5 سنوات من الإنجاز بمناسبة اليوم الوطني

نشرت السفارة السعودية بالقاهرة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عدة هاشتجات بمناسبة اليوم الوطني السعودي مرفقة بإنفوجرافيك عن 5 سنوات من الإنجاز، وتضمنت هذه الهاشتجات: #هي_لنا_دار و#السعودية و#اليوم_الوطني_السعودي و#اليوم_الوطني_السعودي91 و#91 _عاما_وموطني_يعلو

الملك عبدالعزيز أصدر مرسوما ملكيا بتغيير اسم مملكة الحجاز لتصبح السعودية

وتحتفل السعودية في 23 سبتمبر من كل عام بـ«اليوم الوطني» لتوحيد المملكة، الذي يعود تاريخه إلى عام 1932 الذي يوافق عام 1351 هجرية، وأصدر الملك عبدالعزيز آل سعود في ذلك التاريخ مرسوما ملكيا بتغيير اسم مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها لتصبح المملكة العربية السعودية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وتحتفل السعودية في هذا العام بـ اليوم الوطني الـ91 تحت شعار: «هي لنا دار»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، بدأت الجهات المعنية في «المدينة المنورة» في تركيب اللافتات والأعلام في المباني والشوارع استعداداً لـ اليوم الوطني السعودي 91، فيما أطلقت بعض الجهات رزنامة فعاليات، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

شوارع وميادين «المدينة» تتزين بأكثر من 3000 علم وسارية

وتزينت شوارع وميادين «المدينة» بأكثر من 3000 علم وسارية، فيما جهزت الجهات المعنية خططاً أمنية ومرورية، فيما قامت محافظات المدينة المنورة بتجهيز خطتها لهذه المناسبة ووضعت العلم والإنارة الخضراء في الشوارع والطرق.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية السعودية، سعد آل حماد، العن في 14 سبتمبر الجاري، أن عطلة اليوم الوطني ستكون الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021، لجميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

وأضاف آل حماد، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن ذلك وفقاً للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل ووفقاً للفقرة ب من المادة 127 والمادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.